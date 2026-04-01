CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

Оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» и ЕЭК объединят усилия в цифровизации транспорта

АО «ГЛОНАСС» и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запустят совместные проекты по развитию навигационных и цифровых сервисов в государствах-членах ЕАЭС с использованием решений на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». План мероприятий о сотрудничестве подписан генеральным директором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем и министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбеком Кожошевым.

«Наша совместная работа, объединение компетенций станут основой пилотного проекта по применению и масштабированию технологий на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» при международных автомобильных перевозках, что позволит сформировать единое цифровое пространство безопасности на дорогах ЕАЭС», – отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл ПО

Стороны также объединят усилия по вопросам подготовки проектов нормативных правовых актов в транспортной отрасли, а также примут активное участие в подготовке аналитических документов, обмене статистическими данными и аналитическими материалами по вопросам в области цифровизации транспортной отрасли.

«Сегодня одним из ключевых трендов на мировом рынке является активное развитие инноваций, а также цифровая трансформация экономических процессов. Транспортная сфера не является исключением. Именно поэтому кратно возрастает важность взаимодействия с передовыми организациями, внедряющими цифровые решения на транспорте», – сказал Арзыбек Кожошев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

