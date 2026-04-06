Да будет связь. В России научили нейросеть выявлять плохой сигнал сотовой сети и улучшать его

Yadro разработала технологию тестирования качества сигнала сотовой сети при помощи искусственного интеллекта. Она позволяет лучше и быстрее выявлять «белые пятна» в сравнении с обычными полевыми испытаниями и дает возможность оперативнее повышать качество и стабильность сигнала. Технология, инвестиции в которую достигли 200 млн руб., пока не применяется массово.

Нейросетевая связь

Компания Yadro, российский производитель техники, разработала технологию MDT Vision для тестирования качества связи, пишет «Коммерсант». В ее основе лежит искусственный интеллект, а создавалась она для выявления участков плохого сигнала в составе действующей сети мобильной связи.

Yadro имеет непосредственное отношение к инфраструктуре сотовой связи. в декабре 2025 г. она начала массовый выпуск базовых станций формата GSM (2G) и LTE (4G). Производство расположено в подмосковной Дубне и способно выпускать в среднем 50 тыс. базовых станций в год.

Аббревиатура в названии MDT Vision – это сокращение Minimization of Drive Tests (минимизация тест-драйвов – англ.). Для анализа качества работы сотовой сети новое детище Yadro собирает информацию с мобильных устройств россиян. Разработчики утверждают, что накапливаемые данные обезличены.

© pedro2009 / Фотобанк Фотодженика Качество российских сотовых сетей улучшит ИИ

Как сообщила «Коммерсанту» пояснила директор по развитию телекоммуникационного направления Yadro Юлия Клебанова, при помощи MDT Vision операторы мобильной связи получают «более полную и точную картину работы сети». Технология предоставляет им внушительный объем сведений – объем пользовательского трафика, нагрузка на сеть, общее покрытие и пр.

«ИИ дополняет данные там, где традиционные методы измерений ограничены, прежде всего в зданиях и в других сложных для анализа зонах. Это дает возможность принимать более точные решения по развитию и оптимизации сети», -- добавила Юлия Клебанова.

Инвестиции и результат

По информации издания, разработка MDT Vision обошлась Yadro в 200 млн руб. Как много времени понадобилось на создание этой технологии, в компании не раскрывают, но, по мнению директора по продуктам компании Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антона Прокопенко, на это могло уйти два года.

«Подобный продукт мог создаваться в течение двух лет. Для такой крупной компании, как Yadro, с высокой стоимостью человеко-часа 200 млн (рублей прим. CNews) – в пределах нормы инвестиций», – сказал он «Коммерсанту».

Согласно результатам тестирования, алгоритмы MDT Vision позволили увеличить емкость сотовой сети почти на треть – на 30%. При этом установка дополнительных базовых станций, антенн и прочего телеком-оборудования не потребовалось – все было реализовано на имеющемся «железе».

Одновременно с этим технология MDT Vision дала возможность увеличить пользовательские скорости на 20-40%. Также применение этой разработки способствует существенному сокращению числа выездных измерений – когда сотрудникам операторов связи приходится замерять показания сети в полевых условиях.

Количество таких изменений благодаря MDT Vision может упасть на 70-90%.

Помимо этого, как пишет «Коммерсант», использование MDT Vision может «снизить отток абонентов на 15-20% в отдельных регионах».

Что-то знакомое

Собственные решения, аналогичные MDT Vision, есть и у самих операторов связи. В частности, оператор Т2 развивает ПО под названием VDT (Virtual Drive Test), представляющее собой средство аккумулирования данных о качестве работы сотовой сети.

Как сообщили «Коммерсанту» представители Т2, внедрение VDT состоялось в 2023 г.

«В 2023 г. мы начали использовать технологию VDT, перешли на управление сетью на основе данных миллионов абонентов. В 2025 г. проект масштабировали на всю сеть Т2», – отметили представители Т2.

В целом подобные технологии используются в телеком-отрасли довольно давно, отмечает Антон Прокопенко. При этом он подчеркнул, что появление искусственного интеллекта дало новый толчок их развитию.

«Классические алгоритмы обеспечивают точность на уровне 200-300 м. Использование методов машинного обучения в сочетании с корректно собранными и обогащенными метриками позволяет существенно повысить точность – до 50-100 м.», – сказал он изданию.

Прокопенко добавил, что полученную при помощи таких средств анализа информацию операторы связи могут использовать для донастройки своего оборудования. В частности, она может пригодиться для выбора наиболее подходящего угла наклона антенны, а также позвонить принять решение о необходимости установки дополнительного оборудования.

Всему свое время

Несмотря на всемирную популярность искусственного интеллекта, технология MDT Vision и ее аналоги едва ли мгновенно получат массовый спрос, считает партнера технологической практики «ТеДо» Анастасия Кабаева. При этом она полагает, что спрос на такие решения все же будет устойчивым.

Она сообщила «Коммерсанту», что на нынешнем телеком-рынке «заказчики консервативны, и без сильных пилотов с доказанным эффектом даже хороший продукт может долго идти до масштабного внедрения».