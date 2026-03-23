Отечественный технологический стек — возможности, превосходящие Oracle!

В Ассоциации финансовых технологий (АФТ) состоялся экспертный вебинар, посвященный применению передовых технологий в архитектуре финансовых систем. В мероприятии приняли участие более 120 экспертов, среди них CIO, CTO финансовых организаций, руководители программ импортозамещения, корпоративные архитекторы и другие специалисты, отвечающие за формирование, эксплуатацию и развитие отечественного ИТ-ландшафта своих организаций.

Конвергенция технологий отечественных вендоров, в том числе от СберТех и ФлексСофт, позволила создать новую архитектуру для миграции существующих и разработки новых высоконагруженных транзакционных систем. На вебинаре была представлена децентрализованная распределенная система без единой точки отказа, разделяющая вычислительный слой – резидентная СУБД Platform V DataGrid и слой хранения – YDB, что обеспечивает для прикладного ПО не только высокую производительность и масштабирование в кластере, но отказоустойчивость. Ключевой и связующий элемент системы — Java Development Platform от ФлексСофт, обеспечивает эмуляцию поведения Oracle, поддержку PL/SQL и специфических драйверов, и позволяет переносить приложения с СУБД Oracle в новую архитектуру без переписывания кода, сокращая сроки и стоимость перехода.

В качестве практического кейса был рассмотрен перенос функционала ЗОКИИ Платформы FXL (ФлексСофт) на отечественный стек. Успешность кейса подтверждена независимым тестированием, проведенным компанией Перфоманс Лаб. Платформа подтвердила готовность к критическим сценариям: обработка 1890 операций в секунду, эффективное горизонтальное масштабирование и штатная работа при аварийной потере узлов кластера без потери данных (RPO=0, RTO=0). Профиль нагрузки, включавший обработку документов ДБО и пакетов платежных документов Банка России, зафиксировал превосходство новой архитектуры над аналогичным решением, реализованном на Oracle.

YDB — оптимальное решение для слоя хранения, катастрофоустойчивая архитектура, высокая пропускная способность для OLTP и механизм CDC для «живой» синхронизации кластеров обеспечивает бесперебойную работу и быстрое восстановление критически важных финансовых данных.

Platform V DataGrid — это резидентная СУБД, которая предназначена для хранения и обработки больших объёмов данных в оперативной памяти, что обеспечивает минимальную задержку и высокую производительность. СУБД активно используется в критически важных системах и зарегистрирована в Едином реестре российских программ, что подтверждает её соответствие требованиям импортозамещения.

Java Development Platform (JDP) — обеспечивает эмуляцию поведения Oracle, поддержку PL/SQL и специфических драйверов, и позволяет переносить приложения с СУБД Oracle в новую архитектуру без переписывания кода, сокращая сроки и стоимость перехода.

Проект демонстрирует: переход на отечественный технологический стек для критически важных систем — не просто вынужденная мера, а возможность получить архитектурное преимущество. В условиях приближающегося срока перехода финансовых организаций на российское ПО к 1 января 2028 года представленное решение становится стратегическим активом для банков, стремящихся сохранить лидерство в цифровой эре.

Материалы и видеозапись вебинара доступны по ссылке

