В «Ситилинке» эксклюзивно стартовали продажи новых моноблоков «Acer Гаджет Е10» (Acer Gadget Е10)

«Ситилинке» эксклюзивно стартовали продажи новых моноблоков «Acer Гаджет Е10» (Acer Gadget Е10) объявляет о старте продаж линейки новых моноблоков Acer Гаджет (Acer Gadget), в которую вошли две модели с диагоналями экрана 23,8 и 27 дюймов. Это новая товарная категория для компании Acer. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

«Acer Гаджет Е10» 27"

Флагманская модель «Acer Гаджет Е10» 27" получила стильный корпус в серебристом цвете с эргономичной подставкой, которая позволяет регулировать высоту и наклон экрана, а также переводить его в портретный режим.

Экран моноблока получил IPS матрицу с диагональю 27 дюймов, разрешением 2560 х 1440 пикселей и частотой обновления кадров 180 Гц.

«Acer Гаджет Е10» 27" работает на базе топового восьмиядерного процессора AMD Райзен 7 (Ryzen 7) 8745HS с частотой до 5,1 ГГц. Моноблок представлен в двух конфигурациях памяти — 16/512 Гб и 32/1024 Гб. За графику отвечает интегрированная видеокарта AMD Радеон (Radeon) 780М, мощности которой хватит даже для игр на низких и средних настройках графики.

Устройство оснащается новейшим модулем Wi-Fi 6 для быстрого и стабильного беспроводного соединения и гигабитным LAN портом. В качестве операционной системы установлена Windows 11 Pro. В комплекте поставляются мышь и клавиатура.

«Acer Гаджет Е10» 23,8"

«Acer Гаджет Е10» 23,8" — это более доступный моноблок на базе восьмиядерного процессора AMD Райзен 7 (Ryzen 7) 6800H с интегрированной графикой AMD Радеон (Radeon) 680M. В зависимости от конфигурации он получил до 32 Гб оперативной и до 1 Тб постоянной памяти.

Экран моноблока получил IPS-матрицу с разрешением 1920 х 1080 пикселей и частотой обновления кадров 120 Гц. Новинка также получила модуль Wi-Fi 6, LAN порт и Windows 11 Pro.

Новинки уже доступны для покупки эксклюзивно в «Ситилинке» по следующим ценам: «Acer Гаджет Е10» 27" 16/512 Гб — 73,99 тыс. руб.; «Acer Гаджет Е10» 27" 32/1024 Гб — 81,99 тыс. руб.; «Acer Гаджет Е10» 23,8" 16/512 Гб — 59,99 тыс. руб.; «Acer Гаджет Е10» 23,8" 32/1024 Гб — 67,99 тыс. руб.

