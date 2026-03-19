«Росагролизинг» внедрил ИИ Smart Engines для ускорения выдачи лизинга

«Росагролизинг» повысил степень автоматизации процесса рассмотрения заявок и заключения договоров лизинга, внедрив интеллектуальную систему распознавания документов Smart Engines. Российская ИИ-платформа распознает печатные и рукописные данные паспортов лизингополучателей. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Решение развернуто полностью в ИТ-контуре компании и не передает данные во внешние облачные сервисы, обеспечивая высокий уровень защиты персональной информации. Система показывает высокую скорость распознавания на серверах без GPU, что отличает ее от других ИИ-решений компьютерного зрения.

«Росагролизинг» является системообразующим предприятием в сфере лизинга АПК, что обусловливает необходимость соответствия высочайшим стандартам отрасли и минимизацию операционных ошибок. Решение о внедрении автоматизированного распознавания Smart Engines было принято с целью сокращения времени на принятие решения по лизинговой сделке. Это особенно важно для аграриев в период посевной и уборочных кампаний.

«Уже на этапе пилота мы убедились в высоком качестве применяемого решения. По сравнению с другими решениями скорость, производительность и точность распознавания гораздо выше. Особенно сильно видна разница на документах с рукописными данными. Результаты пилота показали полное соответствие ожиданиям, поэтому мы оперативно приняли решение о внедрении инструмента в основной бизнес-процесс. Сейчас, по прошествии полугода, мы видим подтверждение качества в условиях промышленной эксплуатации. Из 1000 паспортов 984 документа обрабатываются со 100% качеством – без единой ошибки. Мы практически полностью исключили ручные операции при проверке паспортов, ускорили рассмотрение заявок и смогли перераспределить ресурсы подразделений, задействованных в принятии решений, на другие задачи», – сказал директор по цифровой трансформации АО «Росагролизинг» Роман Владимиров.