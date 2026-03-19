ITFB Group построила хранилище данных для ТД «Ренна»

ITFB Group объявила о завершении проекта по созданию корпоративного хранилища данных для «Торгового дома “Ренна”» (входит в ГК «Ренна»). Внедрение позволило компании отказаться от трех ранее использовавшихся учетных систем, автоматизировать сбор отчетности и обеспечить более 100 сотрудников доступом к единой аналитике в режиме реального времени.

Компания нуждалась в централизованной системе работы с данными, чтобы ключевая информация о продажах, закупках, складских остатках и финансах не была распределена по нескольким разрозненным системам, а отчетность формировалась автоматически, а не вручную, что занимало значительное время у сотрудников и повышало риск ошибок, замедляя процесс принятия управленческих решений.

Для решения этой задачи руководство компании инициировало проект по созданию единого хранилища. Техническим партнером выступила ITFB Group, совместно с которой была разработана архитектура будущей системы. В качестве технологической основы были выбраны инструменты с открытым исходным кодом: Airflow для автоматизации ETL-процессов, СУБД PostgreSQL и ClickHouse для хранения данных, а также Apache Superset для построения аналитических дашбордов.

Реализация проекта заняла полтора года и проходила поэтапно. Параллельно с развертыванием хранилища велась синхронизация данных между несколькими учетными системами заказчика, что потребовало от команды гибкости и оперативной корректировки планов. После завершения технической части сотрудники «ТД “Ренна”» прошли обучение работе с BI-инструментами.

«Мы долго искали решение, которое позволило бы объединить данные из разных систем и упростить работу с отчетностью, тем самым сделать процессы более эффективными и безопасными, а также облегчить работу сотрудников. Благодаря сотрудничеству с ITFB Group нам удалось выстроить единую структуру хранения и анализа данных. Это заметно сократило время на подготовку отчетов и повысило качество управленческой информации. Мы рассматриваем возможность распространения данной практики и на другие предприятия группы компаний «Ренна» (бренды «Коровка из Кореновки», «Алексеевское» и т.д.), — сказал Александр Крейдерман, заместитель генерального директора по информационным технологиям ГК «Ренна».

«Торговый дом “Ренна”» столкнулся с ситуацией, знаковой многим компаниям: данные есть, но они «заперты» в разрозненных системах и не приносят пользы. Мы не просто выстроили ETL-процессы и подключили BI-инструменты. Мы помогли бизнесу обрести «единый источник правды», где каждый показатель — от закупки до финансов — можно отследить в режиме реального времени без участия программистов и ручного копирования из “1С”», — сказала Наталья Романова, директор по развитию ITFB Group.

Внедренное решение позволило компании полностью отказаться от трех устаревших систем отчетности, что высвободило ресурсы ИТ-службы и серверные мощности. Консолидация данных теперь происходит в автоматическом режиме, а вся отчетность обновляется онлайн и доступна управленцам всех уровней в едином интерфейсе. Система уже используется более чем 100 сотрудниками. В ближайших планах компании — масштабирование решения на новые бизнес-направления и увеличение числа пользователей. Также прорабатывается возможность перехода на отечественную BI-платформу без потери функциональности.