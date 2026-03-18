Производитель продуктов питания сэкономил 7% логистических затрат с помощью модели цепи поставок от Lamacon

Lamacon разработала инструмент стратегического планирования логистической инфраструктуры для одного из ведущих производителей продуктов питания на российском рынке. Компания входит в контур международной корпорации, и, оказавшись отрезанной от глобальных расчетных инструментов, решила создать собственную модель цепи поставок, чтобы тестировать сценарии развития логистики. Модель была разработана экспертами Lamacon на базе инструмента моделирования «Lamacon Гуру 2.0». Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Отправной точкой проекта стала управленческая задача получать обоснование инфраструктурных решений быстрее и с учетом большего числа параметров, чем позволяли расчеты в Excel. География компании охватывает Россию, страны СНГ и Среднюю Азию, а цепи поставок включают восемь производственных площадок, региональные склады, импортные потоки, копакинговые операции и так далее. Чтобы быстро проверять сценарии «что будет, если?» и находить существенную экономию логистических затрат был необходим специализированный инструмент дизайна цепи поставок.

Команда Lamacon разработала двойника логистической сети, который учитывает производственные ограничения, распределение потоков между складами, импортные поставки, транспортную составляющую и логику формирования запасов. Были проанализированы три стратегических сценария: оптимизация в рамках текущей инфраструктуры, изменение конфигурации складской сети и производственной инфраструктуры. Модель показала потенциал снижения операционных затрат до 7%. Основной экономический эффект достигнут благодаря спрямлению клиентских отгрузок и новой модели управления запасами.

Значимым результатом проекта стала скорость принятия решений. Расчет одного сценария теперь занимает несколько минут, что позволяет в сжатые сроки тестировать существенно больше гипотез для принятия решений. Инструмент был передан внутренней команде после обучения работе в нем.

цифровизация

«Нашей задачей стало не просто рассчитать целевую конфигурацию сети, а создать управленческий инструмент и центр экспертизы у заказчика, чтобы их команда могла моделировать сценарии развития инфраструктуры. Это частый кейс для российских подразделений, ранее подключенных к инструментам планирования «материнских» компаний. Внедрение собственного решения для управления цепями поставок становится для них логичным стратегическим шагом. Это позволяет российским подразделениям не просто вернуться на уровень мировой экспертизы по моделированию, но иногда и получить более значимые эффекты, потому что решения не каскадируются, а проектируются конкретно под российский сегмент сети», — отметил генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

Таким образом, еще одна компания присоединилась к числу российских бизнесов, внедривших у себя инструмент дизайна цепей поставок и применяющих его для стратегического планирования на постоянной основе.

Другие материалы рубрики

Владимир Волков, «Ростелеком»: Цифровизация промышленности требует комплексных решений

В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

«Авито» скупает готовых нейросотрудников и голосовых роботов. На фоне многомиллиардных инвестиций в свои нейросети

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов

Американские ИТ-компании уволили более 33 тысяч человек за первые два месяца 2026 года, людей заменяет ИИ

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
