Itglobal.com запустила специализированную GPU-инфраструктуру для инференса нейросетей и корпоративных LLM

Компания Itglobal.com (международное облачное направление корпорации ITG) представила новое решение в портфеле GPU-услуг — инфраструктуру, оптимизированную для эксплуатации нейросетей и больших языковых моделей (LLM). Решение ориентировано на компании, которые переводят свои ИИ-разработки в стадию реального использования в ИТ-ландшафте. Услуга может предоставляться в формате виртуальных ресурсов, выделенных серверов или частных облаков.

По оценкам экспертов рынка к началу 2026 г. более 40% крупных компаний уже интегрировали LLM в свои критические бизнес-процессы. Однако при переходе от экспериментов к массовому использованию бизнес сталкивается с тем, что инфраструктура для инференса требует иных архитектурных решений, чем этап обучения.

Если обучение нейросетей характеризуется периодическими пиковыми нагрузками, то работа модели в составе действующих систем предполагает непрерывную обработку запросов с предсказуемым временем отклика. По этой причине требования к инфраструктуре для инференса отличаются от требований к GPU-кластерам для обучения моделей. Стандартные конфигурации не всегда обеспечивают необходимую стабильность и минимальные задержки при постоянном потоке запросов.

Специализированная GPU-инфраструктура Itglobal.com построена с учетом требований прикладных сценариев к производительности. Архитектура обеспечивает стабильное время отклика и предсказуемую производительность ИИ-приложений. Решение построено на базе ускорителей Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition, Nvidia L40S и Nvidia H200.

В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов
В здравоохранении скоро появится цифровая экосистема медицинских сервисов внедрения

«Корпоративные языковые модели перешли от этапа экспериментов к стадии активной эксплуатации в составе критичных систем. В таких сценариях важна не просто доступность GPU, а специализированная среда, учитывающая характер нагрузки инференса. Мы предложили готовое решение, которое позволяет заказчикам обеспечить стабильную работу ИИ-сервисов без необходимости инвестировать в собственное сложное оборудование и его обслуживание», — отметил Евгений Свидерский, директор облачного бизнеса Itglobal.com, корпорация ITG.

В рамках услуги доступен выбор конфигураций для разных стадий ИИ-проекта: от первичного тестирования до эксплуатации высоконагруженных систем с интенсивным параллельным инференсом. Подбор мощностей осуществляется индивидуально под параметры конкретной модели: её размер, интенсивность запросов и требования к скорости генерации ответов.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета

Производитель наказан за задержку создания российского лазера на замену немецкому. Срыв сроков - четыре года

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации

В России готовится к запуску завод промышленных роботов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
