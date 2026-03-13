«Яндекс» создает подразделение транзакционного ИИ

«Яндекс» создает подразделение, которое будет развивать транзакции в «Алисе»: чтобы она могла не только помогать с выбором, но и совершать покупки по поручению пользователя: от уточнений у продавца и оплаты со скидкой по карте лояльности до отслеживания доставки и общения с поддержкой. Прямо в чате с ассистентом можно будет оформить услуги, забронировать путешествие, купить билеты на мероприятие или заказать товары. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новую структуру возглавит Роман Маресов, который в последние годы курировал е-ком и фудтех направления в «Яндексе». Команде предстоит создать платформу, которая сделает возможной проведение транзакций внутри ИИ-ассистента, развивать пользовательские сценарии для выбора, бронирования и оплаты товаров услуг и помогать продавцам развивать продажи в ИИ-ассистенте.

«Транзакции внутри ассистента требуют от него умения не просто отвечать текстом, но и обращаться в разные системы, вызывать функции, заполнять формы, общаться с другими агентами, действующими по поручению людей и бизнесов. При этом пользователям должно быть удобно покупать в «Алисе», а для бизнесов она должна стать новым каналом продаж. Нам предстоит решить эти задачи одними из первых в мире», – сказал Роман Маресов.

По оценке компании, рынок онлайн-транзакций к 2030 г. превысит 30 трлн руб. Из них 10% придутся на покупки внутри ИИ-ассистентов.

Роман Маресов также останется руководителем «Яндекс Маркета».