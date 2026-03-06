CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

PERCo представляет «Конструктор отчетов» для аналитики платных парковок

Компания PERCo, российский производитель систем безопасности, контроля доступа и дорожной автоматики, объявляет о начале продаж «Конструктора отчетов» — нового модуля в составе парковочной системы «PERCo.Паркинг». Решение позволяет самостоятельно формировать аналитическую отчетность и работать с данными без привлечения разработчиков и интеграции сторонних BI-систем. Об этом CNews сообщили представители PERCo.

«Конструктор отчетов» предназначен для анализа данных о проездах, платежах, клиентах и работе оборудования. С его помощью можно контролировать операционную эффективность парковки, управлять тарифами и зонированием, оценивать влияние изменений и отслеживать технические события.

Ключевая особенность модуля — настройка логики формирования отчетов. Пользователь может задавать правила обработки данных, применять фильтры и группировки, а также сохранять настройки в виде шаблонов для повторного использования. Это позволяет адаптировать отчетность под задачи конкретного объекта и различных функциональных подразделений.

Создание отчетов выполняется через интуитивно понятный интерфейс с выбором полей, фильтров и параметров группировки показателей. Работа с «Конструктором отчетов» не требует написания кода или SQL-запросов, что делает инструмент доступным специалистам без технической подготовки.

Для удобства анализа данные распределены по пяти областям: «Клиент», «Платеж», «Посещение», «Абонемент» и «Событие». В каждой области предусмотрен перечень полей, которые могут быть включены в отчет, а также механизмы фильтрации и группировки. Поддерживается объединение показателей по заданным интервалам значений (например, по диапазонам выручки или длительности парковки), а также фильтрация данных с учетом связанных параметров. Для анализа можно выбирать любые периоды времени, в том числе относительные (например, последняя неделя, последний месяц) — это удобно при регулярном создании отчетов по расписанию.

«Конструктор отчетов» может использоваться различными функциональными подразделениями компаний, занимающихся управлением парковкой. Например, финансовые службы формируют отчеты для сверки расчетов и контроля выручки, маркетинг анализирует эффективность тарифов и прогнозирует доходность, служба эксплуатации отслеживает события, связанные с работой парковочного оборудования. Таким образом, один инструмент закрывает потребности в аналитической информации для всех ключевых звеньев управления парковкой.

Готовые отчеты выгружаются в стандартные табличные форматы либо данные можно исследовать непосредственно в системе — помимо таблиц доступны дашборды с графиками и диаграммами, обеспечивающими наглядное представление информации. Предусмотрена возможность рассылки отчетов автоматически по расписанию.

«Мы часто слышим от заказчиков о том, что им требуется аналитика работы паркинга, которая выходит за рамки преднастроенных отчетов, — сказал Игорь Ядрихинский, заместитель исполнительного директора по развитию PERCo. — Новый модуль дает им инструмент для самостоятельной работы с данными — чтобы они могли настроить отчетность сами или воспользоваться помощью наших партнеров».

Запуск «Конструктора отчетов» расширяет аналитические возможности системы «PERCo.Паркинг» и переводит развитие отчетности от модели преднастроенных отчетов к гибкой настройке аналитики. Благодаря упрощению разработки отчетности пользователи в результате получат не только инструмент для работы с данными, но и доступ к примерам, на основе которых они могут быстро создавать собственные аналитические решения с учетом специфики конкретного объекта.

