От госуслуг до стримов с горнолыжки — «МегаФон» добавил 4G жителям четырех пермских поселений

«МегаФон» запустил телеком-оборудование в четырех населенных пунктах Пермского муниципального округа — поселках Кукуштан и Юго-Камский, деревнях Аникино и Глушата. В зону покрытия попали частные дома, садовые товарищества, коттеджные поселки и прилегающие территории. Скорость мобильного интернета в населенных пунктах теперь может достигать 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для местных жителей изменения будут ощутимы в повседневной жизни. Мобильный интернет упростит взаимодействие с государственными сервисами, позволит вести онлайн-бизнес, работать удаленно и использовать цифровые платформы для образования. В садовых товариществах и коттеджных поселках, где инженеры повысили стабильность сети, теперь можно управлять системами автоматического полива, контролировать безопасность в домах через видеокамеры и использовать «умные» бытовые устройства.

На горнолыжной базе «Гора», расположенной в деревне Глушата, гости смогут оперативно связываться с близкими, инструкторами и персоналом, отправлять фото и видео в мессенджерах или вести стримы.

Новое оборудование было установлено в рамках программы по расширению мобильного покрытия в Пермском крае. Инженеры оператора учитывали рельеф местности, плотность застройки и сезонные нагрузки. Например, в зимний период на скорость мобильного интернета влияет увеличение числа любителей зимних активностей, а в весенне-летний — садоводов и дачников.

«В условиях, когда многие сельские территории сталкиваются с оттоком населения, стабильная телеком-инфраструктура становится одним из факторов, способных удержать жителей и придать новый импульс развитию территории, — отметил директор «МегаФона» в Пермском крае Андрей Шмалев. — Уже сейчас технические возможности нашей сети позволяют развивать скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с даже в небольших деревнях. Для пользователей это значит, что видеозвонки не будут прерываться, а загрузка файлов займет минимум времени. Такое качество связи делает комфортной удаленную работу, онлайн-обучение и решение бытовых вопросов цифровым способом».

