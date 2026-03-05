CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Инферит» и «Инфосерв» помогут российским компаниям повысить эффективность ИТ-инфраструктур

Системный интегратор «Инфосерв» и вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявили о партнерстве. Вместе компании будут предлагать российским коммерческим и государственным организациям комплексные решения для повышения эффективности и надежности ИТ-инфраструктур. Это соответствует стратегии ГК Softline и способствует усилению цифровой независимости страны. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инфосерв» — системный интегратор, специализирующийся на работе с коммерческими и государственными заказчиками. Компания реализует масштабные проекты по внедрению, развитию и аутсорсингу инфокоммуникационной инфраструктуры. Предлагает услуги комплексного аудита ИТ-инфраструктуры, включая анализ эффективности и безопасности информационных систем предприятия.

В рамках аудита заказчик получает не только подробный отчет об ИТ-ландшафте, но и рекомендации по его оптимизации и модернизации. Такой подход дает клиенту четкий, экономически обоснованный план развития ИТ-инфраструктуры, синхронизированный с задачами бизнеса.

Благодаря новому партнерству «Инфосерв» сможет применять в своих проектах флагманский продукт «Инферит»: систему инвентаризации, учета и контроля ИТ-активов «Инферит ИТМен». Решение представлено в экосистеме продуктов вендора для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности. Помимо этого, «Инферит» производит компьютерное и серверное оборудование, инструменты ИБ, развивает платформы для биллинга и учета расходов в облачной среде.

«Инферит ИТМен» автоматизирует учет оборудования и ПО, помогает контролировать лицензионную чистоту и оптимизировать расходы на ИТ-активы. Система включена в реестр Минцифры и соответствует высоким требованиям безопасности.

«Наша цель — обеспечить российский бизнес максимально полным сервисом для контроля ИТ-инфраструктуры. Сотрудничество с «Инфосерв» позволяет объединить наши технологические компетенции с глубоким опытом аудита партнера, что в результате обеспечивает заказчика эффективным инструментом для постоянного контроля, инвентаризации и оптимизации ИТ-активов. Такая синергия напрямую способствует повышению экономической эффективности бизнеса наших клиентов», — отметил Максим Белый, руководитель партнерской сети программных продуктов «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).

