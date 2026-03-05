Группа ПАО «НМТП» переводит ИТ-инфраструктуру на российские решения «Гравитон»

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» и группа ПАО «НМТП» запустили в эксплуатацию геораспределенный вычислительный кластер на базе российского программно-аппаратного комплекса виртуализации Helius. Переход на импортонезависимое решение позволил заказчику получить надежно работающую ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую непрерывность бизнес-процессов в режиме 24/7 при полной поддержке со стороны российского вендора. Кластер из двух ПАК Helius поддерживает функционирование важнейших для группы ПАО «НМТП» процессов управления портовыми службами, включая работу более 1800 работников предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Группа компаний ПАО «НМТП» является российским портовым оператором. Группа ПАО «НМТП» объединяет компании ПАО «НМТП», ООО «ПТП», АО «НСРЗ», АО «Флот НМТП», АО «НЛЭ», ООО «ИПП», ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ООО «СФП». На паритетных началах ПАО «НМТП» и ПАО «Транснефть» владеют ООО «НМТ».

Ранее заказчик использовал зарубежную платформу виртуализации, но после прекращения технической поддержки со стороны вендора возникли риски сбоев. Чтобы обеспечить надежное функционирование цифровых сервисов и исполнить показатели импортозамещения, Группа ПАО «НМТП» перешла к модернизации инфраструктуры кластеров виртуализации.

По итогам тендера основой новой ИТ-инфраструктуры предприятия был выбран программно-аппаратный комплекс виртуализации (ПАК) Helius разработки компании «Гравитон». ПАК представляет собой готовое решение для создания импортонезависимой ИТ-инфраструктуры «с нуля» или бесшовной миграции с зарубежных продуктов. ПАК Helius включен в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Внедрение импортонезависимой ИТ-инфраструктуры стартовало с основного дата-центра в Новороссийском морском торговом порту в декабре 2023 г. Эксперты «Гравитон» проанализировали топологию ИТ-инфраструктуры предприятия и ее особенности, внедрили ПАК Helius в существующий ИТ-ландшафт.

Внедренный на первом этапе кластер виртуализации на ПАК Helius состоит из пяти вычислительных узлов, распределенной СХД с пространством для хранения данных, необходимыми vCPU и объемами оперативной памяти для работы виртуальных машин. Аппаратную часть решения составляют серверы «Гравитон» С2122И.

В конце 2024 г. на второй площадке группы ПАО «НМТП» был развернут второй ПАК Helius, по составу аналогичный первому. В продолжение работ, в течение января - сентября 2025 года, два ПАК Helius были объединены в единый геораспределенный кластер, который обеспечивает бесперебойную работу всей инфраструктуры в случае потери доступности одной из площадок. Таким образом была реализована задача создания катастрофоустойчивой инфраструктуры заказчика.

По мере вывода из эксплуатации устаревающих элементов ИТ-инфраструктуры, требующих модернизации, они будут замещаться серверами «Гравитон» и новыми модулями ПАК Helius.

«Отдельный фокус нашей команды приходится на предложение оптимальной конфигурации под нужды заказчика и выбор необходимого ПО. В нашем арсенале — различные варианты комплектации ПАК Helius, включая самые современные высокопроизводительные серверные платформы, что делает возможным выбор решения для самых разных целей — от развертывания среды виртуализации и сред разработки до создания частного облака. Группе ПАО "НМТП" требовалось решение, которое с запасом обеспечит ее потребности в ресурсах для вычисления и хранения данных, а также высокую доступность. Внедренный кластер из двух ПАК создает запас прочности ИТ-инфраструктуре порта на ближайшие пять лет. А легкость администрирования и сопровождения ИТ-системы позволит заказчику получить низкие показатели TCO», — сказал Иван Рыбин, руководитель управления развития программных продуктов компании «Гравитон».

«Переход на российское решение виртуализации — это важный шаг в реализации нашей ИТ-стратегии. Мы выбрали для модернизации своей ИТ-инфраструктуры гиперконвергентные технологии. Это дает существенную экономию по сравнению с классическим, конвергентным подходом и быстрый результат: уже через два месяца после старта проекта мы использовали новую ИТ-инфраструктуру и смогли перевести на нее свои ИТ-сервисы», — отметил руководитель по направлению информационных технологий группы ПАО «НМТП».