«Философт» интегрирует «Мажордом» в жилой комплекс «Мегаполис-Парк» в Брянске

Компания «Философт» объявила о начале сотрудничества с брянским девелопером «Мегаполис-Строй». В настоящее время ведется подключение двух новых домов в жилом комплексе «Мегаполис-Парк» в Брянске.

В домах «Мегаполис-Парка» будет реализован обширный функционал экосистемы «Мажордом»: подача заявок в УК через приложение и техническая поддержка в онлайн-режиме; новости, опросы и чаты жителей для общения с соседями и управляющей компанией; рассылка квитанций через приложение; возможность просмотра видео с камер наблюдения в приложении 24/7; система контроля доступа с бесконтактным доступом BLE и созданием временных пропусков; домофония, интегрированная в мобильное приложение; маркетплейс товаров и услуг как дополнительный способ монетизации для УК; диспетчеризация индивидуальных и общедомовых приборов учета.

Особое внимание в проекте уделено базовой безопасности: каждая квартира будет оснащена датчиками протечки и датчиками открытия двери, что обеспечит жителям спокойствие и защиту от внештатных ситуаций.

«Сотрудничество с "Мегаполис-Строем" для нас – пример того, как региональный девелопер последовательно формирует новый стандарт жилья, где технологии становятся не дополнительной опцией, а базовой частью проекта. Мы рады, что "Мажордом" будет работать в домах, где уже сейчас создана качественная среда. Дополняя эту физическую среду цифровыми сервисами, мы получаем по-настоящему современный жилой комплекс», – сказал директор «Философт» Иван Власов.