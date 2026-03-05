CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Caviar представил «волчий» iPhone и Samsung с барельефом лошади в новой коллекции тотемов

Международное ателье кастомных смартфонов Caviar объявило о запуске новой коллекции «Тотем» на базе новейших флагманов Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Главной премьерой стала модель «Огненная Лошадь» (Fire Horse), посвящение символу 2026 г. по Восточному Календарю, а также iPhone с рычащим волком. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Флагман коллекции «Тотем» создан как дань уважения Огненной Лошади, покровителю 2026 г. по Восточному Календарю. Огненная Лошадь воплощает первозданную энергию, независимость и бесконечное, стремительное движение вперед.

Дизайн смартфона представляет собой отражение символики знака. Центральный элемент композиции, объемный скульптурный барельеф вставшей на дыбы лошади, покрыт золотом 24K. Мастера Caviar вручную расписали корпус смартфона насыщенной красной эмалью. Огненный оттенок не только идеально гармонирует с золотым блеском барельефа, но и визуально усиливает динамику композиции.

volk700.jpg

Caviar представил «волчий» iPhone и Samsung с барельефом лошади

Фенрир – гигантский волк из скандинавской мифологии, один из самых известных и устрашающих персонажей древнескандинавских саг. Его имя связано с образом неудержимой силы и судьбы, которую невозможно остановить.

iPhone, украшенный изображением Фенрира – одна из самых интересных моделей, украшенная эмалью и вставками из кованого карбона.

Помимо Огненной Лошади, в коллекцию «Тотем» вошли еще три мощных архетипа: Лев, Сокол и Волк. Caviar превратил Samsung S26 Ultra из серийного гаджета в личный уникальный талисман, напоминающий владельцу о его истинной природе. При создании моделей использовалось золото 24 карата, кованый карбон, титан и ручная роспись эмалью.

Все модели коллекции кастомных Samsung Galaxy S26 Ultra Тотем выйдут лимитированным тиражом в 19 экземпляров. Стоимость моделей начинается от 659 тыс. руб. Каждый телефон отправляется в специальной подарочной упаковке с кастомным видео-поздравлением. По желанию можно записать ролик с видео-обращением лидера страны, в которой живет покупатель.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

В Россию перенесли из Китая производство ТВ-приставок. Выпущена первая партия

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Cisco зарегистрировала в России три товарных знака спустя годы после бегства из страны

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Каждый пятый онлайн-бизнес в России запускают китайцы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240