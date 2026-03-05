Caviar представил «волчий» iPhone и Samsung с барельефом лошади в новой коллекции тотемов

Международное ателье кастомных смартфонов Caviar объявило о запуске новой коллекции «Тотем» на базе новейших флагманов Samsung Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Главной премьерой стала модель «Огненная Лошадь» (Fire Horse), посвящение символу 2026 г. по Восточному Календарю, а также iPhone с рычащим волком. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Флагман коллекции «Тотем» создан как дань уважения Огненной Лошади, покровителю 2026 г. по Восточному Календарю. Огненная Лошадь воплощает первозданную энергию, независимость и бесконечное, стремительное движение вперед.

Дизайн смартфона представляет собой отражение символики знака. Центральный элемент композиции, объемный скульптурный барельеф вставшей на дыбы лошади, покрыт золотом 24K. Мастера Caviar вручную расписали корпус смартфона насыщенной красной эмалью. Огненный оттенок не только идеально гармонирует с золотым блеском барельефа, но и визуально усиливает динамику композиции.

Фенрир – гигантский волк из скандинавской мифологии, один из самых известных и устрашающих персонажей древнескандинавских саг. Его имя связано с образом неудержимой силы и судьбы, которую невозможно остановить.

iPhone, украшенный изображением Фенрира – одна из самых интересных моделей, украшенная эмалью и вставками из кованого карбона.

Помимо Огненной Лошади, в коллекцию «Тотем» вошли еще три мощных архетипа: Лев, Сокол и Волк. Caviar превратил Samsung S26 Ultra из серийного гаджета в личный уникальный талисман, напоминающий владельцу о его истинной природе. При создании моделей использовалось золото 24 карата, кованый карбон, титан и ручная роспись эмалью.

Все модели коллекции кастомных Samsung Galaxy S26 Ultra Тотем выйдут лимитированным тиражом в 19 экземпляров. Стоимость моделей начинается от 659 тыс. руб. Каждый телефон отправляется в специальной подарочной упаковке с кастомным видео-поздравлением. По желанию можно записать ролик с видео-обращением лидера страны, в которой живет покупатель.