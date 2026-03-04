По инициативе Москвы принят первый национальный стандарт по рейтингованию биометрических алгоритмов

Департамент информационных технологий города Москвы совместно с Русским биометрическим обществом и Единым центром биометрических испытаний стали инициаторами создания национального стандарта по рейтингованию биометрических алгоритмов. Стандарт структурировал накопленный Москвой многолетний опыт использования биометрии, который поможет другим регионам страны объективно сравнивать решения вендоров и внедрять наиболее эффективные биометрические сервисы, делая российские города еще более комфортными и безопасными. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«Внедрение стандарта позволит повысить качество биометрических сервисов по всей стране. Документ регулирует подходы к оценке качества алгоритмов распознавания лиц. В нем закреплены ключевые критерии оценки алгоритмов распознавания лиц: точность, скорость и надежность, а также способы их измерения и методика расчёта комплексного показателя качества. Теперь заказчики из всех регионов России — от государственных учреждений до бизнеса — смогут объективно сравнивать решения разных вендоров и выбирать наиболее эффективные технологии, опираясь на установленный национальный стандарт. Но главный результат — это еще больше удобных, безопасных и доступных решений для людей», — сказал Дмитрий Головин, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Москва применяет биометрические сервисы для повышения качества жизни в городе и обеспечения безопасности горожан более десяти лет. Так, система распознавания лиц, к которой подключено более 124 тыс. камер видеонаблюдения, помогает правоохранительным органам находить правонарушителей из розыскной базы и пропавших без вести. Кроме того, с 2021 г. горожане активно пользуются сервисом оплаты проезда по биометрии — сегодня она работает на всех турникетах метро и МЦК, в «Аэроэкспрессе», на регулярном речном электротранспорте и некоторых станциях МЦД. Биометрическая аутентификация используется для доступа персонала на строительные площадки, в медицинские учреждения и на спектакли в театры, а также для получения льготного питания и прохода студентов в колледжи. Всего, с момента запуска в 2021 г., системой воспользовались уже более 197 млн раз.

Помимо городских решений, жители активно пользуются коммерческими биометрическими сервисами, например оплатой покупок по лицу, которая широко распространена во многих торговых точках. Востребованность этого сервиса подтверждают данные недавнего исследования ДИТ Москвы: почти треть опрошенных сообщили, что пользовались оплатой по биометрии хотя бы раз за 2025 г.

Для развития биометрических сервисов в столице создан региональный сегмент Единой биометрической системы. Кроме того, в 2025 г. совместно с Русским биометрическим обществом столица учредила Единый центр биометрических испытаний. Он объединяет ведущих экспертов и игроков российского рынка в этой сфере, чтобы повысить качество сервисов и расширить область их применения. В работе Центр использует методики оценки, соответствующие новому национальному стандарту. В случае, если у организаций, заинтересованных в использовании биометрических решений и алгоритмов, нет возможности самостоятельно проводить испытания, они могут опираться на результаты испытаний ЕЦБИ, которые гарантированно соответствуют действующим требованиям стандартов.

Ранее, в середине 2025 г., по инициативе Москвы был утвержден национальный стандарт видеонаблюдения для решения городских задач, который закрепляет механизм автоматической фиксации замечаний на основании изображений с камер.

Создание и функционирование цифровых платформ для предоставления жителям государственных услуг в различных отраслях социальной сферы соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».