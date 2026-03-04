CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ООО «Реглаб» и АО «Эридан» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве

ООО «Реглаб» и АО «Эридан» подписали соглашение о сотрудничестве для реализации комплексных проектов по автоматизации промышленных объектов. Соглашение предусматривает долгосрочные сотрудничество в части поставок контроллерного оборудования на взаимовыгодных условиях. Об этом CNews сообщили представители «Реглаб».

Компания «Эридан», занимающаяся разработкой и производством взрывозащищенного оборудования для систем пожарной автоматики и видеонаблюдения, стала официальным партнером отечественного производителя программируемых логических контроллеров — компании «Реглаб», входящей в ГК «Прософт-Системы».

В рамках сотрудничества АО «Эридан» сможет предложить своим отраслевым заказчикам аппаратно-программные комплексы на базе программируемых логических контроллеров Regul разработки «Реглаб», которые успешно применяются для автоматизации промышленных предприятий, в том числе объектов КИИ, и cоответствуют стратегии импортозамещения.

Это партнерство обеспечит заказчиков комплексными решениями по автоматизации технологических процессов, включая системы противопожарной защиты.

Применение в системе противопожарной защиты «Диалог PRO» контроллеров Regul даст возможность использовать надежные решения российского производства, обеспечить оптимальные сроки поставки и качественную техническую поддержку. Комплексный подход также позволит сократить расходы на внедрение АСУ ТП, обучение персонала и обслуживание.

Генеральный директор АО «Эридан» Михаил Чистяков: «Наша цель — предлагать проверенные и надежные решения ведущих российских производителей, сделать взаимодействие по комплексной автоматизации объектов заказчиков слаженным и оперативным. Кроме этого, мы видим потенциал в разработках инновационных продуктов в сотрудничестве с лидерами рынка».

Ключевыми заказчиками совместных проектов являются предприятия нефтегазовой, нефтехимической, химической промышленности, энергетики и других отраслей.

«Сегодня особенно важно предлагать ключевым отраслям российской промышленности надежные решения, которые способствуют укреплению технологического суверенитета и повышению эффективности производственных процессов», — сказал генеральный директор ООО «Реглаб» Андрей Ульянов.

