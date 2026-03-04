Обновление low-code решения «БФТ.Платформа»: новый модуль МЧД, многоэкранный режим, улучшение эргономики и настроек интерфейса

«БФТ-Холдинг» расширяет возможности low-code решения «БФТ.Платформа». Последние обновления дают возможность пользователям работать с несколькими документами одновременно, гибко настраивать представление данных, снижают риски при моделировании процессов и соответствуют требованиям закона об электронной подписи. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

«БФТ.Платформа» включает набор готовых сервисов для быстрой разработки решений и инструменты управления интеграциями и предназначена для создания информационных систем или их компонентов. Она закрывает задачи автоматизации бизнес-процессов, операционного учета, ведения мастер-данных, сбора показателей, анализа данных и формирования отчетности и является технологической основой флагманских продуктов БФТ-Холдинга. Функционал решения постоянно расширяется.

Многооконный режим

Новый инструмент дает возможность работать в одной вкладке с несколькими документами одновременно: открывать разные справочники и реестры, редактировать несколько записей параллельно, гибко организовывать пространство. Это ускоряет выполнение повседневных задач и помогает не потерять контекст работы.

Эргономика интерфейса

«БФТ.Платформа» продолжает развивать универсальный визуальный конструктор, позволяющий пользователям с разным уровнем компетенций адаптировать интерфейс под конкретные бизнес-сценарии, настраивать инструменты для работы со сложными объектами и большим количеством атрибутов. Появилась форма «Гибридный вид», сочетающая компактность таблицы и наглядность карточек. Также стали доступны новые компоненты формы редактирования. Все новые настройки выполняются через интерфейс платформы в дизайнере форм, не требуют программирования и отдельного лицензирования.

Проверка BPMN-схем на логические ошибки

Внедрен комплексный проактивный механизм валидации, интегрированный в интерфейс редактора BPMN (Business Process Model and Notation). Он включает в себя типовые сценарии ошибок. Это позволяет выявлять потенциальные ошибки моделирования уже на этапе сохранения и публикации процесса. Валидация происходит непосредственно в интерфейсе платформы. Отдельные проверки можно отключать, если они неактуальны для прикладного проекта.

Работа с доверенностями

Новый модуль для работы с машиночитаемыми доверенностями (МЧД) появился в ответ на изменения Федерального закона «Об электронной подписи» (№ 63-ФЗ, ст. 17.2 и 17.3). Он полностью соответствует форматам и требованиям к МЧД, поддерживает работу с усиленной электронной подписью (ЭП), интеграцию с подсистемой ЭП «БФТ.Платформы» и с внешними системами.

Теперь «БФТ.Платформа» обеспечивает всю необходимую функциональность для работы с МЧД. Их загрузка может осуществляться как из архива, содержащего файл доверенности и открепленную электронную подпись, так и из набора отдельных файлов. Для корректной работы при подписании документов электронной подписью предусмотрена возможность привязки представителей, указанных в доверенности, к существующим учетным записям внутри платформы.

«БФТ.Платформа» продолжает планомерно развиваться с учетом тенденций рынка и запросов пользователей, предоставляя всё больше актуальных инструментов для разработки в режиме low-code, а также возможностей кастомизации. В новой версии интерфейс решения стал более гибким, появились дополнительные компоненты для проектирования пользовательских интерфейсов, усовершенствованный механизм валидации ошибок. Это выводит культуру разработки на новый уровень», – сказал Борис Щукин, директор Департамента высокотехнологичного производства «БФТ-Холдинга».