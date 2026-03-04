CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

НПФ «Профессиональный» внедрил ИИ-платформу GPTZATOR в изолированном контуре

Внедрение ИИ-платформы GPTZATOR в НПФ «Профессиональный» стало ответом на вызовы, с которыми сталкиваются многие компании при работе с документами. Заявки в НПФ поступают не только в печатном, но также и в рукописном виде. Ранее, до старта проекта, операторы вручную просматривали сканы и переносили данные в «1С:Бухгалтерия». Процесс обработки заявок требовал больших трудозатрат и был подвержен ошибкам, что создавало риски для точности учета. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

Для повышения эффективности и надежности бизнес-процессов необходим был переход к автоматизированному управлению данными, где ИИ берет на себя рутинные задачи, а сотрудники фокусируются на более сложных стратегических вопросах. Одним из ключевых критериев отбора ИИ-платформы стало требование заказчика о размещении решения в изолированном корпоративном контуре с целью соответствия внутренним политикам информационной безопасности и регуляторным требованиям.

С решением этого запроса НПФ «Профессиональный» обратились к группе ИT-компаний Lad.

«Внедрить ИИ-интеграцию и разгрузить сотрудников от рутины, освобождая время для действительно важных задач по взаимодействию с клиентами фонда – это своего рода инвестиция. Рынок растет, важно верно и своевременно использовать доступные инструменты. Наш выбор пал на GPTZATOR: получили адекватное предложение, и команда продукта понимала, что мы хотим», – сказал Алексей Волжин, руководитель проекта НПФ «Профессиональный».

Платформа GPTZATOR включена в Реестр российского программного обеспечения и сертифицирована как совместимая с экосистемой «1С». GPTZATOR обеспечивает защиту конфиденциальных данных: платформа функционирует в изолированном режиме, без подключения к внешним сетям, что обеспечивает контроль над данными и соответствие требованиям информационной безопасности.

В ходе проекта команда Lad интегрировала GPTZATOR, собственную ИИ-платформу для бизнеса, в 1С-контур заказчика. Был настроен ИИ-ассистент с профильным навыком обработки входящих заявок: он автоматически принимает сканы (в том числе с рукописным текстом), распознает и структурирует ключевые данные с помощью OCR, затем передает их в «1С» и предзаполняет соответствующие документы.

Помимо базового сценария обработки заявок, команда совместно с заказчиком доработала модуль распознавания бухгалтерских документов, адаптировав его под форматы, используемые в НПФ. Это позволило повысить точность извлечения данных и сократить ручную корректировку.

Внедрение ИИ-ассистента в Негосударственный пенсионный фонд значительно трансформирует внутренние бизнес-процессы, переводя их с ручного режима в автоматизированный. Основной ожидаемый эффект проекта — сокращение времени, необходимого для обработки входящих заявок и формирования всех видов документов в «1С», что напрямую влияет на скорость обслуживания клиентов.

В дальнейшем НПФ «Профессиональный» планирует внедрять и другие модули GPTZATOR для автоматизации смежных процессов, продолжая повышать эффективность работы сотрудников.

