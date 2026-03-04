Компания «ЭлНетМед» запустила подписание документов с пациентами через мессенджер Max

Компания «ЭлНетМед», разработчик интеграционной платформы N3.Health, запустила подписание электронных документов через национальный мессенджер Max в рамках собственного сервиса N3.Health СЭП, сервис электронного подписания. Для пациентов доступны разные варианты взаимодействия – через чат-бот или Mini-App. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

Подписание через мессенджер работает следующим образом. Пациент приходит в медицинскую организацию, где администратор оформляет документы в МИС клиники или в веб-интерфейсе, реализованном на базе личного кабинета пациента Mila (вариант работы с сервисом без интеграции с МИС). Далее оформленные документы направляются в Max для подписания со стороны пациента.

Пациент сканирует QR-код – физический на стойке ресепшн или электронный на сайте клиники – и попадает в чат-бот для подписания документов.

Далее система последовательно проводит его через авторизацию, ознакомление с документами, подписание согласия на обработку персональных данных и присоединение к электронному документообороту. После этого пациент подписывает простой электронной подписью (ПЭП) пакет документов от клиники (договор, план лечения и т.д.). Если в комплекте содержится информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (ИДС), пакет документов подписывается ПЭП с аутентификацией ЕСИА, происходящей через портал «Госуслуги».

Подписание документов в мессенджере может происходить как при переходе по ссылке, так и внутри Max через мини-приложение прямо в чат-боте. Подписанные документы доступны для просмотра администратору и пациенту: в мини-приложении MAX, администратору – в МИС или веб-интерфейсе, если интеграции с сервисом N3.Health СЭП не проводилась. Все документы хранятся в защищенных архивах на платформе N3.Health.

Внедрение электронного документооборота в медицинском учреждении помогает существенно оптимизировать затраты: временные (на оформление в регистратуре), финансовые (на расходные материалы и хранение бумажных архивов), а также предложить дополнительный сервис во взаимодействии с пациентами.

Сервис N3.Health СЭП может быть использован для оформления электронных документов при проведении телемедицинских консультаций, для оформления первичных учетных документов и подписи информированного добровольного согласия.

«Подписание документов через Max – это решение для медицинских организаций, которые хотят перейти на электронное взаимодействие с пациентами в условиях нестабильной работы ряда интернет-сервисов. Особенно важна такая возможность при усилении государственного курса на укрепление присутствия медицинских сервисов для граждан в мессенджере Max. Разработанное нами решение надежно и удобно для внедрения и использования, как медицинскими работниками, так и пациентами, помогает обеспечить дополнительный уровень сервиса и заботы при взаимодействии с медицинскими учреждениями. В свою очередь Max как национальный мессенджер обеспечивает стабильную работу решения и защиту данных на всех этапах», – отметил Владислав Винокуров, руководитель направления электронной подписи компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).