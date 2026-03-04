CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Fixorix запустила ИИ-платформу для поддержки клиентов на Cloud.ru

Fixorix разработала омникальную платформу для автоматизации коммуникации с клиентами на платформе Cloud.ru. Решение с интегрированным ИИ помогает бизнесу любого размера ускорить обработку обращений и сократить расходы на клиентскую поддержку. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Платформа Fixorix — омниканальное SaaS-решение на базе ИИ для анализа тональности обращений, подсказок, автоматических ответов, кластеризации тикетов и других задач. Чтобы обеспечить такую функциональность, требовалась инфраструктура с высокой отказоустойчивостью, низкой латентностью (задержка при передаче данных между пользователями и облачными сервисами) и возможностью быстро вносить изменения в продукт.

Fixorix выбрала платформу Cloud.ruединое окно со всем необходимым стеком. Архитектура инновационного продукта создана на Evolution Managed Kubernetes: решение упрощает горизонтальное масштабирование, предоставляет встроенные механизмы безопасности и позволяет управлять инфраструктурой как кодом.

Для пиковых нагрузок и обработки мультиканального потока сообщений и событий (почта, виджеты, мессенджеры) используются Evolution Managed Kafka, Evolution Managed Redis — для кэширования и ускорения отклика.

Обработка рутинных запросов, автоответы, генерация инструкций и аналитика диалогов реализованы на платформе Evolution AI Factory. Для подготовки системных промптов (шаблонов запросов, задающих логику работы модели) используются Evolution Notebooks, а тонкая настройка LLM выполняется с помощью Evolution ML Finetuning.

«Мы сделали интерфейс, который позволяет тратить на тикет в два раза меньше времени. Чтобы поддержать такой UX и real-time-нагрузки, нам требовалась легкая в управлении облачная архитектура, которую мы нашли в Cloud.ru. Провайдер помог нам провести демо и спустя всего 12 месяцев вывести на рынок полноценную SaaS-платформу нового поколения. Для сравнения, при развертывании на собственных мощностях только закупка оборудования заняла бы около полугода», — сказал генеральный директор Fixorix Дмитрий Фролов.

«Fixorix изначально проектировался как продукт, способный работать в инфраструктуре банков, телекомов и e-commerce с миллионами обращений. Платформа Cloud.ru выдерживает рост нагрузки и обеспечивает безопасность данных на уровне, необходимом для Enterprise-клиентов. В планах компании — увеличить ресурсы в Evolution Managed Kubernetes минимум в 10 раз, пилоты полуавтономных AI-агентов для поддержки и запуск сервисов визуализации и аналитики данных в облаке», — сказала руководитель группы по развитию клиентов Cloud.ru Марина Косова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Google нашел инструмент, с помощью которого можно взломать любой iPhone

ИИ-лаборатории уже превратились в ИИ-фабрики

Вышла «Ред Адм 2.1»: полная поддержка Exchange без Microsoft Active Directory, нативная миграция через ADMT и открытый API

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

Завершается регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240