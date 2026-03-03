CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Создана крупнейшая база данных элементного состава организмов из рек и озер мира

Международная команда исследователей, в состав которой вошли ученые Красноярского научного центра СО РАН, представила крупнейшую в мире базу данных, объединяющую информацию об элементном составе организмов из рек, озер и водно-болотных угодий всех семи континентов. Ресурс содержит 51 576 наблюдений за содержанием углерода, азота и фосфора в тканях живых существ и органических остатков, собранных на 3112 участках за период более 100 лет. Об этом CNews сообщили представители ФИЦ КНЦ СО РАН.

Углерод, азот и фосфор — три главных «кирпичика», из которых построены все живые клетки. От их баланса зависит, насколько быстро растут организмы, насколько продуктивна экосистема и насколько устойчива пищевая сеть. Однако зачастую исследования экологической стехиометрии — науки об элементных соотношениях — локальны: ученые изучают отдельные экосистемы. Чтобы понять глобальные закономерности, необходимо объединить разрозненные данные.

Новая база данных включает не только цифры по содержанию элементов, но и богатую сопроводительную информацию: тип экосистемы, трофический статус водоема, видовую принадлежность, размеры организмов, параметры химии воды. Это позволяет связать «внутреннюю химию» организма с условиями среды.

Цель подобных работ — перейти от вопроса «как устроено конкретное озеро» к вопросу «как работают все озера Земли». Уже сейчас данные показывают четкую закономерность: состав первичных продуцентов (водорослей, высших водных растений, мертвого органического вещества) варьирует гораздо сильнее, чем состав потребителей — насекомых, рачков, моллюсков, рыб. Это подтверждает гипотезу о том, что животные активно регулируют свой элементный баланс, тогда как растения и бактерии больше зависят от внешних условий.

В базе доминируют данные из Северной Америки (74% участков). Европа, Азия, Африка, Южная Америка и Австралия представлены более фрагментарно; авторы надеются, что открытый доступ к ресурсу стимулирует исследователей из этих регионов к заполнению пробелов. Огромное белое пятно на карте базы данных — Сибирь, но оно начинает заполняться. В базу вошли материалы многолетних исследований на озерах Шира и Шунет — водоемах, где с 1994 г. работает стационар Института биофизики СО РАН.

«Вхождение данных по озерам Шира и Шунет в глобальную базу Limno-STOICH — это важный для нас результат. Наши озера — уникальные природные объекты с многолетней историей исследований, но их результаты лишь эпизодически становятся частью больших синтезов. Такие усилия важны для мировой науки: экологические проблемы не имеют границ, и понимание глобальных циклов углерода, азота и фосфора невозможно без учета экосистем Северной Азии. Мы убеждены, что работа на современном приборном и методическом уровне, публикация результатов в рецензируемых журналах и открытость данных — это единственный способ сделать российскую науку видимой и влиятельной. Только так наши исследования становятся не просто локальными отчетами, а частью целостной научной картины мира, на которой строятся глобальные модели и принимаются международные природоохранные решения», — сказал кандидат биологических наук ведущий научный сотрудник Института биофизики СО РАН Егор Задереев.

Технически база данных — не просто статичная таблица. Разработанный программный пакет позволяет подгружать, фильтровать и объединять данные, связывая их с другими глобальными базами — филогенетическими, климатическими, ландшафтными. Это открывает дорогу к проверке фундаментальных гипотез: насколько соотношение элементов в составе живых организмов стабильно; как меняются экосистемы при загрязнении или изменении климата; можно ли по химии планктона предсказать токсичность цианобактериальных цветений.

Проект стал возможен благодаря беспрецедентному масштабу сотрудничества: в нем участвовали 45 студентов, сотрудники Национальной экологической обсерваторной сети США, а также более сотни исследователей из разных стран мира, поделившихся как опубликованными, так и неопубликованными данными. База будет обновляться, а ее создатели призывают коллег по всему миру следовать стандартизированным протоколам сбора проб, чтобы будущие данные легко интегрировались в общую систему.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Конференция CNews «Цифровая трансформация 2026» состоится 7 апреля

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Softline заплатит 75 миллионов за разработчика онлайн-решения для автоматизации торговли

Электромобили как новый класс корпоративных устройств: как ИТ-служба должна управлять зарядной инфраструктурой

SpaceX пообещал запустить Starlink для смартфонов со скоростью до 150 МБ в секунду

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще