Сеть restore: объявила о старте предзаказа новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR

Сеть магазинов техники и электроники restore: среди первых открыла предзаказ новинок Apple — нового iPhone 17e и обновленного iPad AIR, мировая премьера которых состоялась 2 марта. Об этом CNews сообщили представители restore:.

С 3 марта в сети открыт предзаказ на первые устройства из новинок, представленных 2 марта во всем мире. Ожидаемый старт продаж в конце марта — начале апреля. Протестировать гаджеты можно будет ближе к старту продаж в флагманских магазинах сети, например, в Москве на Неглинной 8/10. До 4 марта в сети ожидается предзаказ и других новинок Apple, о которых будет дополнительная информация.

Стоимость новинок Apple в сети restore: iPhone 17e, 256Гб, Soft Pink Nano, White Nano, Black Nano — 69,99 тыс. руб.; iPhone 17e, 512Гб, Soft Pink Nano, White Nano iPhone, Black Nano — 89,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 11, М4, WF, 128Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 69,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 11 М4, WF, 256Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 84,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 11 М4, WF, 512Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 109,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 11 М4, WF, 1ТВ, Gray, Blue, Purple, Starlight — 134,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 11 М4, CL, 128Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 89,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 11 М4, CL, 256Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 104,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 11 М4, CL, 512Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 129,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 11 М4, CL, 1ТВ, Gray, Blue, Purple, Starlight — 154,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 13, М4, WF, 128Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 99,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 13, М4, WF, 256Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 109,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 13, М4, WF, 512Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 134,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 13, М4, WF, 1ТВ, Gray, Blue, Purple, Starlight — 159,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 13, М4, CL, 128Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 114,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 13, М4, CL, 256Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 129,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 13, М4, CL, 512Гб, Gray, Blue, Purple, Starlight — 154,99 тыс. руб.; Планшет iPad AIR 13, М4, CL, 1ТВ, Gray, Blue, Purple, Starlight — 179,99 тыс. руб..

Предзаказ на сайте бренда осуществляется со 100% предоплатой и дает возможность первыми получить новинки. В розничных магазинах для предзаказа необходимо внести частичную предоплату, подробности можно уточнить у консультантов. Также в сети доступны услуги Трейд-ин и другие специальные возможности для членов программы привилегий restore:.

Предзаказ на новинки Apple уже можно оформить в любом магазине сети restore: или на сайте restore:.

Все устройства в сети restore: являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Покупатель может проверить самостоятельно оригинальность продукции по номеру IMEI на сайте apple.com. Сотрудники сети помогут настроить и подготовить новое устройство к работе и установить необходимые программы. Также restore: предоставляет гарантийное обслуживание для всего проданного в сети товара в соответствие с законом о правах потребителей.

