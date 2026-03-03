ИТ-экосистема «Лукоморье» объявила об обновлении продукта «Мера»

ИТ-экосистема «Лукоморье» представила обновления системы отчетности и визуализации данных «Мера». Они направлены на развитие интеграционных возможностей, расширение сценариев работы с данными, повышение гибкости управления доступом и развитие инструментов визуализации. Новый функционал ориентирован как на аналитиков и разработчиков дашбордов, так и на конечных пользователей, работающих с готовой аналитикой.

Ключевым событием релиза стала тесная интеграция «Меры» с продуктами экосистемы «Лукоморье» — системой управления проектами «Яга» и платформой для визуализации и управления пространствами «Стрелка». Отчеты и дашборды «Меры» теперь могут встраиваться напрямую в интерфейсы этих решений. Это позволяет использовать платформу как встроенный аналитический модуль и получать доступ к аналитике непосредственно в рабочих системах без переключения между продуктами.

Также в «Мере» появилась поддержка авторизации пользователей через no-code-платформу «Акола». Интеграция настраивается с использованием переменных окружения, а логика работы соответствует уже знакомому механизму аутентификации через Key Cloak, который упрощает внедрение платформы в корпоративные ИТ-ландшафты.

Теперь в «Мере» — новая модель управления правами доступа к источникам данных. Единое ранее разрешение разделено на два уровня. Разрешение «Чтение» предназначено для конечных пользователей и позволяет просматривать данные на дашбордах с использованием преднастроенных запросов, не предоставляя доступ к самому источнику данных. Разрешение «Конструирование» ориентировано на аналитиков и разработчиков дашбордов и дает полный доступ к источнику для построения запросов и создания аналитических представлений при наличии разрешения на чтение. Такой подход позволяет чётко разделять роли и повышать безопасность работы с данными.

Теперь параметры дашборда можно передавать напрямую в API-запросы. Это позволяет гибко настраивать источники данных и строить более динамичную аналитику. Параметры используются прямо в HTTP-запросах, а текущее состояние дашборда автоматически учитывается при обращении к API. Чтобы работать было удобнее, блок с параметрами вынесен в отдельную постоянную область интерфейса — он доступен еще до создания запроса.

Аналитики получили возможность напрямую загружать данные из файлов формата XLSX в доступные для записи базы данных через интерфейс «Меры». Подготовка данных, изменение типов, переименование столбцов и очистка структуры выполняются до загрузки в базу, а обновление данных возможно без нарушения существующей аналитики. Загруженные данные сразу становятся источниками для построения дашбордов и отчетов.

Платформа пополнилась новыми типами визуализации: матрица с линейчатыми диаграммами и многоуровневая столбчатая диаграмма. Виджет «Матрица» предназначен для компактного отображения большого количества временных или категориальных рядов и позволяет эффективно сравнивать метрики, выявлять аномалии и анализировать тренды. Настройки виджета дают возможность управлять цветовой схемой, размерами рядов, подписями, всплывающими подсказками и визуальным оформлением матрицы.

Виджет «Многоуровневая столбчатая диаграмма» позволяет группировать данные по произвольному числу измерений, отображая иерархию категорий через многоуровневые подписи на оси X. Такой подход повышает читаемость, устраняет неоднозначность при анализе вложенных разрезов и заменяет собой несколько отдельных графиков — упрощая дашборды и ускоряя принятие решений.

В интерфейсе «Меры» появились идентификаторы и информация об источниках данных, реализована возможность блокировки положения виджета при создании и вывод идентификатора дашборда при импорте. Настройки кеширования отключены для данных, введенных вручную или используемых в тестовых наборах. Также добавлена возможность отключения колонтитулов при экспорте дашбордов в формат PDF.

В релизе также были доработаны существующие виджеты, включая индикаторы, линейчатые и столбчатые диаграммы, а также Stock-диаграммы.

Особое внимание уделено адаптивности виджета «Индикатор». Теперь он корректно масштабируется при изменении размеров дашборда и отображается одинаково читаемо на разных устройствах за счет использования относительных размеров шрифтов и автоматического расчета доступного пространства.

В личном кабинете пользователя появилась вкладочная структура с разделами «Мои данные» и «Подписки». Пользователи могут просматривать все активные подписки на отчеты, приостанавливать получение рассылок и возобновлять их в любое удобное время. В настройках подписок отображается информация о пользователях, отказавшихся от получения отчетов.

Администраторы получили возможность загружать и использовать собственные шрифты для оформления интерфейса «Меры». В разделе «Стили портала» появились инструменты управления шрифтами, включая загрузку, удаление, просмотр примеров и применение выбранного шрифта ко всему порталу.

Для виджета «Индикатор» добавлен новый тип события «Всплывающее окно». При наведении курсора или клике на значение индикатора теперь отображается детализирующая информация в виде компактной таблицы. Функционал предназначен для быстрого просмотра небольших объемов детализирующих данных.

Теперь доступна версия продукта для партнеров с поддержкой одного источника данных. При этом весь функционал системы сохраняется — ограничение касается только количества источников. Такой формат позволяет начать работу с одним источником, а затем при необходимости перейти на полную версию без изменений архитектуры и перенастройки системы. Если лицензия не загружена, количество источников данных ограничено. После её активации ограничения автоматически снимаются.