CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс» анонсировал первый в России протокол агентной коммерции

«Яндекс» объявил о создании Yandex Commerce Protocol (YCP) — первого в России стандарта интеграции интернет-магазинов с ИИ. Решение призвано помочь онлайн-ритейлерам продавать товары в чате с «Алисой AI» напрямую миллионам пользователей.

С подключением YCP интернет-магазины начнут получать заказы, к оформлению которых пользователи смогут перейти прямо через чат с «Алисой AI» и из поиска «Яндекса» — с безопасной оплатой через «Яндекс Пэй» или частями в «Сплит». При этом продажу осуществляет напрямую интернет-магазин и получает всю необходимую информацию о заказе.

YCP подразумевает четыре формата интеграции. Автоматически к YCP подключены магазины на «Яндекс KIT», их товары уже можно купить через «Алису AI». Магазинам на базе «1С-Битрикс» понадобится установить готовый модуль и пройти несколько шагов настройки. Интернет-магазины, которые продают на сайте и в «Яндекс Маркете», могут подключить протокол без разработки в кабинете «Яндекс Товаров» — заказы в этом случае исполнит «Маркет». Для ритейлеров, которые работают на собственных решениях или других CMS — доступно подключение по API. Компании, которые хотят подключиться в числе первых по API, могут оставить заявку в лист ожидания на участие в бета-тестировании по ссылке. Сегодня 3500 интернет-магазинов уже имеют возможность продавать товары через «Алису AI» и «Поиск».

«Агентная коммерция — мировой тренд. По прогнозам экспертов, к 2030 г. продажи через агентные модели могут достичь $3–5 трлн в мире. На сегодняшний день 19 млн пользователей еженедельно решают задачи и ведут диалог с «Алисой AI» в чате. Чтобы этот канал стал инструментом продаж, необходимо сформировать технологическую основу и создать условия для интеграции всех участников рынка онлайн-коммерции. Мы строим такую инфраструктуру в России, чтобы ИИ стал частью цифровой экономики и открыл для бизнеса новые возможности масштабирования. Также рассматриваем возможность создания решения для подключения к ИИ-сценариям покупок в международных нейросетях – по мере открытия их протоколов для российских платежных инструментов», — сказал Валерий Стромов, CEO «Алисы» и умных устройств.

YCP поддерживает упрощенную интеграцию с большинством сервисов «Яндекса» для интернет-магазинов — платежи, доставка и фулфилмент (хранение, обработку и доставку заказов), а также популярными внешними сервисами для онлайн-торговли. Кроме того, стандарт позволяет интернет-магазинам интегрировать другие технологические решения для автоматизации учета, оплаты и логистики с помощью интеграции по API.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Волков, «БПЦ Процессинг»: В России мало зрелых финтех-решений

Акции разработчика инфраструктурного ПО «Базис» вошли в базы расчета индексов Мосбиржи

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Число компьютерных клубов в России растет в полтора раза каждый год

За счет чего платформенная архитектура снижает стоимость автоматизации на 40–60%

Сбербанк потратит 11 миллиардов на скупку акций российского микроэлектронного гиганта

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще