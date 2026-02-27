«Ред софт» открыла ИТ-лабораторию в НИТУ МИСИС

Российский разработчик «Ред софт» открыл ИТ-лабораторию в университете науки и технологий МИСИС. В учебном пространстве созданы все условия, необходимые для подготовки системных администраторов, инженеров, администраторов баз данных и архитекторов ИТ-инфраструктуры, которые в перспективе будут работать с отечественным инфраструктурным ПО в промышленном секторе, включая металлургию и смежные отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

Открытие ИТ-лаборатории стало логичным шагом в развитии сотрудничества, которое стартовало несколько лет назад: в 2024 г. «Ред софт» и МИСИС подписали соглашение о комплексном взаимодействии в сфере образования. За это время партнеры разработали учебные модули, интегрировали продукты компании в образовательный процесс, организовали стажировки и практики, провели обучение для преподавателей и запустили программу профессиональной переподготовки по кибербезопасности.

Сегодня в университете действует ИТ-лаборатория на 30 рабочих мест на базе российского оборудования и программных решений «Ред софт». В учебном процессе будут использованы операционная система «Ред ОС Образовательная редакция, система управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм», система управления виртуализацией серверов и рабочих станции «Ред Виртуализация» и система управления базами данных «Ред База Данных» – решения, применяемые на предприятиях промышленного сектора и в государственных структурах.

Студенты работают в среде, максимально приближенной к реальной эксплуатации. Это сокращает период адаптации при трудоустройстве в металлургические и производственные корпорации. Выпускники смогут претендовать на позиции системных администраторов, инженеров по виртуализации, администраторов баз данных и архитекторов ИТ-инфраструктуры. Крупные организации, среди которых холдинг «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), компании группы «Газпром», «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК») уже перевели значительную часть своей ИТ-инфраструктуры на отечественные решения «Ред софт».

В рамках сотрудничества с вузом «Ред софт»: разработал дисциплину с применением продукта «Ред Виртуализация»; рецензировал и утвердил основу для образовательной программы 09.03.02 «Информационные системы и технологии»; обучил сотрудников Института компьютерных технологий работе с экосистемой продуктов компании; провел практическую подготовку студентов.

Лаборатория станет площадкой для мастер-классов, вебинаров с разработчиками, совместных научно-исследовательских работ и стажировок для студентов. Занятия будут вести преподаватели университета и эксперты «Ред софт».

«Университет МИСИС — один из ведущих вузов страны в области информационных технологий: мы входим в топ-15 национального предметного рейтинга RAEX. Каждый год к нам приходят хорошо подготовленные, целеустремленные молодые люди: средний балл ЕГЭ по ИТ-направлениям в 2025 г. — 95–97. Мы готовим специалистов в области ИИ и машинного обучения, больших данных, программной инженерии и др. Приоритетная задача НИТУ МИСИС — системное взаимодействие с бизнес-сообществом: это дает нам возможность оперативно отвечать на вызовы времени и создавать образовательные программы под запросы работодателей. Открытие лаборатории «Ред софт» позволит обучающимся решать реальные задачи индустрии и откроет доступ к технологиям разработчиков отечественного ПО, что повысит конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда», – сказала ректор университета МИСИС Алевтина Черникова.

«МИСИС для нашей компании важнейший партнер, это главный металлургический вуз страны, а в последние годы еще и один из вузов-лидеров в сфере ИТ. И это не случайно. Современная жизнь невозможна без информационных технологий и искусственного интеллекта — это уже не просто тренд, а реальность. «Уральская Сталь» движется в этом направлении, и впереди у нас масштабные проекты, в том числе совместно с НИТУ МИСИС и компанией «Ред софт». Открытие лаборатории – это инвестиции в инфраструктуру, где студенты и уже состоявшиеся специалисты могли бы системно работать, а решение конкретных кейсов и занятия с практиками будут не просто соотноситься с учебным планом, а станут его органичной частью. Уверен, что именно на площадке МИСИС, главного вуза в металлургии и одного из лидеров в ИТ-образовании, могут появиться действительно прорывные решения», – отметил Денис Сафин, генеральный директор УК «Уральская Сталь».

«Для нашей компании важно, чтобы студенты, покидая стены университета, имели не абстрактное представление о технологиях, а реальный опыт работы в ИТ-инфраструктуре. Мы рассматриваем лабораторию в НИТУ МИСИС как часть системной подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей», – сказал генеральный директор «Ред софт» Максим Анисимов.