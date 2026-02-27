CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Just AI и «Поток Рекрутмент» запускают ИИ-рекрутера для автоматизации скрининга резюме и обзвона кандидатов

Разработчик genAI-решений Just AI и CRM-система для подбора персонала «Поток Рекрутмент» объявляют о запуске ИИ-рекрутера для автоматизации первичного отбора кандидатов – скрининга резюме и обзвона соискателей. Новое решение позволит клиентам «Поток Рекрутмента» увеличить скорость найма, освободить рекрутеров от рутинных задач и оптимизировать бюджет ФОТ HR. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

Рекрутеры тонут в рутине: поиск, скрининг и первичный отбор занимают до 75% рабочего времени. Ручной шорт-лист – это один-два дня работы. ИИ делает то же самое за 15 минут. При этом только 5% российских компаний используют ИИ в найме — остальные продолжают терять кандидатов, пока вручную перебирают отклики. В итоге треть работодателей закрывают вакансии по один-два месяца, еще четверть — дольше, что приводит не только к выгоранию рекрутеров, но и к повышению стоимости закрытия вакансий.

ИИ-рекрутер, разработанный Just AI, интегрирован в платформу «Поток Рекрутмент» и способен обзванивать сотни кандидатов в день. Он учитывает часовые пояса, умеет вести «живой» диалог, поддерживать контекст, адаптировать вопросы и выявлять стоп-факторы на самых ранних этапах отбора. Важно также то, ИИ-рекрутер «запоминает» информацию о вакансии и компании и отвечает на вопросы кандидатов на основе нее Это позволяет автоматизировать скрининг без ущерба конверсии.

По статистике Just AI активное слушание и удержание контекста диалога сокращает вероятность отказа на 5%. После диалога ИИ-рекрутер формирует отчет: оценка, транскрибация ответов и короткий вердикт «релевантный/нерелевантный» кандидат.

«Расходы на наем выросли на 10% за год и теперь составляют ~25% всех HR-затрат. Кадровый голод никуда не делся — 65% компаний жалуются на нехватку людей, а зарплатные ожидания кандидатов растут на 30-40% в год. ИИ-рекрутер — это не про «заменить человека», а про освободить рекрутера от рутины. Пусть робот обзванивает, а человек строит бренд работодателя и работает с финалистами», – сказал Антон Саушкин, руководитель направлений genAI-решений.

Для настройки ИИ-рекрутера не требуется специальных технических навыков — достаточно загрузить описание вакансии, список вопросов и установить временной промежуток для связи с кандидатами. А если скрипта нет, то можно просто ввести название вакансии, и скрипт с вопросами сгенерируется автоматически.

«Just AI теперь встроен в экосистему «Поток Рекрутмента». Благодаря простой интеграции можно быстро подключить и начать собеседовать людей», — сказал Максим Королев, директор по продуктам «Потока».

