Аналитика МТС: интерес к Samsung Galaxy S26 на треть превысил показатели прошлого года

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о высоком спросе на новую линейку Samsung Galaxy S26 по итогам первого дня предзаказов. Количество предварительных заявок на устройства оказалось на 31% выше, чем на предыдущую модель в 2025 году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Около 75% предзаказов в первые 24 часа пришлось на модель Samsung Galaxy S26 Ultra. Это на 9% больше, чем годом ранее, что подтверждает растущий интерес покупателей к премиальным устройствам. Базовая версия Samsung Galaxy S26 заняла второе место с долей 16%, третьей по популярности стала модель Samsung Galaxy S26+ — 9%.

Чаще других пользователи выбирают модели с объемом памяти 256 ГБ — на них пришлось 45% предзаказов. Модели с 512 ГБ заняли 41,5%, а максимальная конфигурация 1 ТБ — 13,5%. Важно отметить, что версия 1 ТБ представлена исключительно в модели Samsung Galaxy S26 Ultra. Таким образом, более половины покупателей отдали предпочтение смартфонам с увеличенным объёмом памяти на 512 ГБ и 1 ТБ.

Пользователи чаще выбирают классические и универсальные оттенки, что традиционно характерно для флагманского сегмента. Так, самым популярным цветом стал чёрный — на него пришлось 45% предзаказов. Далее следуют фиолетовый (33%) и белый (17%). Меньшая доля пришлась на голубой цвет (5%).

Основной объем предзаказов пришелся на крупнейшие города России. Лидерами по количеству оформленных заказов стали Москва и Санкт-Петербург. Также высокий интерес к новой линейке зафиксирован в Екатеринбурге и Казани.

«Старт предзаказа Samsung Galaxy S26 подтверждает устойчивый интерес к флагманской линейке бренда. Уже в первые сутки мы видим рост относительно прошлого года, что говорит о высоком ожидании этой линейки со стороны клиентов. Уверены, что линейка S26 станет одним из драйверов продаж в премиальном сегменте в этом году», — сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Стоимость Samsung Galaxy S26 в МТС в период предзаказа: S26 12+256GB – 89,99 тыс. руб.; S26 12+512GB – 10499 тыс. руб.; S26+ 12+256GB – 10499 тыс. руб.; S26+ 12+512GB – 119,99 тыс. руб.; S26 Ultra 12+256GB – 124,99 тыс. руб.; S26 Ultra 12+512GB – 144,99 тыс. руб.; S26 Ultra 16+1TB – 189, 99 тыс. руб.

Линейка Samsung Galaxy S26 представлена в белом, черном, голубом и фиолетовом цветах. В МТС доступны все конфигурации смартфонов, а также наушники Galaxy Buds4. Покупателям доступны рассрочка 0-0-24, кешбэк 6% бонусами и специальные предложения в рамках предзаказа.

