OneBusiness от Билайна трансформируется в полноценную бизнес-платформу

«Билайн бизнес» объявляет о стратегической трансформации продукта OneBusiness: за два года сервис вырос из продвинутого конструктора сайтов в полноценную платформу для создания, развития и поддержки бизнеса. Новый этап развития отражает запрос предпринимателей на комплексные цифровые решения — от запуска проекта до системного управления продажами и клиентским опытом в единой среде.

Сегодня OneBusiness платформа для ежедневной операционной работы бизнеса. Коммерческий функционал платформы доступен по подписной модели. В рамках подписки пользователи получают расширенные инструменты для запуска и масштабирования: расширенный набор интеграций, систему управления клиентами и заказами (CRM-систему), функционал для обработки заявок, а для селлеров: импорт существующих магазинов с маркетплейсов на созданный интернет-магазин, сопровождение сделок, выстраивание повторных продаж, встроенный инструмент для А/Б тестирования и многое другое.

Платформа продолжает развивать «цифровые активы» предпринимателей (сайт в нашей реальности стал не только лицом бизнеса, но и настоящим цифровым активом). На сегодняшний день в OneBusiness создано более 90 000 сайтов, зарегистрировано свыше 67 000 пользователей, при этом по нашим данным 70% сайтов формируются с помощью встроенного искусственного интеллекта. Пользователям доступно более 450 шаблонов, позволяющих запускать сайты под разные задачи: от визиток до полноценных интернет-магазинов и порталов с личными кабинетами.

Новая модель развития продукта ориентирована прежде всего на малый и средний бизнес, а также на молодых предпринимателей. Платформа закрывает ключевые потребности старта: быстрое создание сайта/интернет-магазина, лендинга, подключение коммерческих инструментов Билайна, таких как PUSH и СМС рассылки, корпоративная связь, виртуальная АТС и другие с последующим управлением клиентской базой и заказами без необходимости тратить время на поиск поставщиков и бесконечные сравнения.

Сергей Селезнев, руководитель платформы OneBusiness: «Мы видим, что предпринимателю сегодня недостаточно просто сайта — ему нужна единая среда, где можно выбрать всё необходимое для старта бизнеса или его развития. Трансформация OneBusiness в платформу — логичный ответ на этот запрос. Мы создаем инструмент, который растет вместе с бизнесом: от первой заявки до системного масштабирования» Мы даем предпринимателю, особенно начинающему, главный ресурс — время. Время для принятия решения, а не для поиска».



Переход к платформенной модели с подпиской открывает пользователям доступ к функционалу и регулярным обновлениям, позволяя бизнесу гибко подключать необходимые инструменты по мере роста. OneBusiness продолжит развивать спектр предлагаемых решений, фокусируясь на главной задаче — делать запуск и развитие бизнеса технологически доступным для предпринимателя.

