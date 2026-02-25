«Софтлайн Решения» провела для сотрудников fashion-ретейл-компании обучение по САПР

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала для ретейл-компании комплексный проект, включающий аудит текущих процессов, анализ рынка систем автоматизированного проектирования (САПР) и обучающие курсы для сотрудников. Такой подход позволил клиенту детально изучить возможности программных решений и объективно оценить их потенциал для внедрения в бизнес‑процессы компании. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Проект соответствует стратегии ГК Softline по усилению позиций в качестве центра компетенций.

На фоне активно развивающегося тренда на импортозависимость компания обратилась к команде «Софтлайн Решений» для комплексного импортозамещения своей инфраструктуры и систем безопасности. Специалисты разработали тепловую карту влияния ИТ-систем на бизнес и план мероприятий по снижению рисков.

В это же время заказчик задумался о поиске замены для зарубежной САПР, в которой инженеры уже много лет проектировали интерьеры магазинов и складов. Поскольку все процессы были отлажены, они не были уверены в целесообразности миграции на другое решение и решили обратиться к проверенному ИТ-партнеру. Заказчик давно сотрудничает с компанией «Софтлайн Решения» и доверяет ей в вопросах цифровой трансформации. Центр компетенций САПР обладает обширными знаниями, опытом в данной сфере и может поделиться ими с клиентом. Также важным фактором стала мультивендорность: отсутствие внутренней конкуренции между продуктами от разных вендоров позволяют предлагать наиболее эффективные решения.

В ходе обсуждений и презентаций заказчик ознакомился с различными вариантами ПО для автоматизированного проектирования, рассмотрел решения трех вендоров в различных комплектациях, приложениях и модулях. Однако, поскольку клиент не хотел внедрять незнакомые продукты, было принято решение начать с обучения. Для этого эксперты ЦК САПР «Софтлайн Решений» организовали тестовое обучение для двух групп по 10 человек по платформе nanoCAD вендора «Нанософт».

«Наш ключевой актив – это опыт и экспертиза. Команда проектных менеджеров и специалистов по реализации выполняет все гарантийные обязательства, создает условия для удобного и безопасного процесса внедрения и адаптации систем под нужды конкретного предприятия. В данном проекте мы изучили ПО, которым пользуется заказчик, оценили его потребности и выбрали неординарный путь – использовать обучение как инструмент принятия решений. Это позволило инженерам объективно оценить применимость каждого элемента в собственных процессах», – сказал Павел Карпов, руководитель проектов ЦК САПР ГК Softline.