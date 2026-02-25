CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Мой Класс» внедрил электронный документооборот для учебных центров и школ

CRM-система для образовательных организаций «Мой Класс» запустила интеграцию с сервисом электронного документооборота F.Doc. Новое решение позволяет учебным центрам и школам выстраивать полный цикл работы с документами в единой цифровой среде — от формирования до юридически значимого подписания — без использования бумажных носителей и необходимости личного присутствия клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Мой Класс».

Интеграция F.Doc стала первым внедрением ЭДО-сервиса внутри платформы «Мой Класс» и существенно расширила ее функциональные возможности. Решение формирует сквозной клиентский путь в рамках одной системы: от сбора и обработки лидов до оформления сделки, заключения договоров и онлайн-подписания документов. Это позволяет образовательным организациям выстраивать непрерывную цифровую воронку продаж, повышать конверсию и снижать количество точек потери клиентов.

Интеграция электронного документооборота стала важным этапом развития платформы и усилила ее роль как комплексной системы управления административными и клиентскими процессами образовательных организаций.

Внедрение ЭДО позволяет образовательным организациям существенно оптимизировать документооборот и снизить операционные издержки. Пользователям платформы стали доступны следующие бизнес-сценарии:

– Удаленное зачисление учеников — образовательные организации могут оформлять договоры и сопутствующие документы онлайн, ускоряя процесс принятия клиентов и снижая нагрузку на административный персонал.

– Оперативный сбор юридически значимых согласий — родители и учащиеся могут подписывать необходимые разрешения и заявления в электронном формате, что особенно важно для детских образовательных проектов с повышенными требованиями к документообороту.

– Дистанционный обмен документами — интеграция обеспечивает обмен документами без личных встреч, что расширяет возможности работы с региональными и дистанционными группами.

– Подписание документов через СМС — способ не требует установки дополнительных приложений и используется как юридически значимый формат.

«Образовательные центры и частные школы работают с большим объемом договоров, согласий и заявлений. Бумажный формат требует личных встреч и хранения документов. Это не только значительные временные затраты сотрудников, но и просто неудобно. Переход к электронному документообороту внутри CRM без сложных навыков и знаний снижает долю ручных операций, ускоряет оформление документов и упрощает взаимодействие с учениками и их родителями. Решение полезно всем учебным центрам, работающим как в офлайн-, так и в дистанционном формате», – сказал Максим Черанев, генеральный директор «Мой Класс».

