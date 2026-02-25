«Корус Консалтинг» обновил KONCRIT | WMS, упростив складские операции за счет новой логики интерфейса

ГК «Корус Консалтинг» представила масштабное обновление KONCRIT | WMS — системы управления складской логистикой. В релизе полностью переработана логика работы с товарными запасами, а также появился новый пользовательский интерфейс, который упрощает работу специалистов по приемке, хранению и отгрузке. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Вместо отдельных таблиц в обновленной версии платформы представлен единый модуль, с помощью которого можно отслеживать больше данных, использовать фильтрацию с разными критериями поиска, быстрее выявлять и реагировать на операционные отклонения (просрочки и нарушения размещения запасов, блокировки ячеек). Это особенно важно для складов с большим числом SKU и сложной структурой запасов, где необходимы скорость реакции на нештатные ситуации и точность учета.

Обновление учитывает фактические особенности складских процессов и позволяет работать с запасами в режиме одного окна: отслеживать статусы партий, сроки годности, вложенные уровни упаковки, блокировки, правила размещения. Пользователи получают возможность переключаться между представлениями по товарным запасам и складским ячейкам и отбирать данные по статусам, срокам годности, типам упаковки и местам хранения в зависимости от текущей задачи.

Это помогает быстро выявлять отклонения (просроченные партии, заблокированные ячейки, нарушения правил размещения) и сразу инициировать необходимые действия, включая перемещение, пополнение, блокировки и инвентаризацию. Новая функциональность упрощает контроль и ускоряет принятие решений в повседневных сценариях работы склада.

В зоне отгрузки обновленная логика платформы позволяет учитывать сценарии обработки заказов, текущую загрузку зоны, доступность ресурсов и ограничения внешних систем — это упрощает синхронизацию складских процессов и позволяет соблюдать требуемый уровень SLA без сбоев.

Обновление ориентировано на специалистов приемке, управлению товарными запасами и отгрузке, которые отвечают за организацию и контроль складской работы. Именно на этих участках при принятии решений требуется одновременно учитывать большой объем данных, различные ограничения и текущее состояние запасов. Поэтому в системе созданы специальные пользовательские интерфейсы с расширенными возможностями фильтрации, навигации и работы с данными, адаптированные под реальные складские сценарии и особенности товара.

Внедрение новой логики стало возможным благодаря архитектуре логистической платформы KONCRIT, изначально спроектированной так, чтобы добавлять новые сценарии и правила работы склада без глубокой переработки системы. Это позволяет быстрее адаптировать систему к меняющимся бизнес-процессам и требованиям рынка.

«Сегодня в складской логистике несвоевременное информирование и несогласованность действий участников цепи поставок сразу отражаются на издержках, качестве сервиса. Поэтому эффективность управления запасами напрямую влияет на финансовый результат компании. В таких условиях системы управления логистикой должны обеспечивать быстрый анализ текущей ситуации и поддержку принятия решений. В обновлении KONCRIT | WMS мы сосредоточились на управляемости и удобстве работы со сложной структурой запасов, чтобы бизнес имел возможность снизить издержки за счет повышения оборачиваемости запасов», — отметил Леонид Солонинкин, руководитель группы аналитики логистической платформы KONCRIT ГК «Корус Консалтинг».