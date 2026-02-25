Для 42% российских компаний ключевой фактор при выборе CRM – простота работы для менеджеров

Как показало исследование российского рынка CRM, проведенное аналитическим агентством J'son & Partners Consulting, для наибольшего числа опрошенных компаний (42%) простота использования для менеджеров является важным критерием при выборе решения. 27% респондентов назвали этот фактор ключевым. Об этом CNews сообщили представители J'son & Partners Consulting.

В современной CRM простота использования достигается не только за счет понятного интерфейса и интеграции с телефонией, почтой и системами аналитики. Удобство работы – это автоматизация рутинных действий и типовых сценариев работы с клиентами.

Клиенты не ждут от CRM уникальных возможностей, для большинства компаний важна простота использования продукта во всех аспектах. Участники исследования в числе ключевых критериев выбора также называли скорость и сложность внедрения (42%), безопасность и защиту данных (42%), легкость освоения для новых пользователей (40%), качество техподдержки (41%).

Приоритеты при выборе CRM у компаний разного размера немного различаются, но главный фактор одинаков – это простота работы для менеджеров.

Крупный бизнес наравне с удобством оценивает возможности аналитики в CRM и уровень безопасности системы. А для средних, малых и микро-компаний большое значение имеют простота внедрения и качество поддержки. Цена имеет важное значение при выборе решения только для организаций малого бизнеса.

Об исследовании

Эмпирическая база исследования – опрос 1000 компаний, проведенный в ноябре 2025 г. – январе 2026 гг. Респондентами выступали лица, принимающие решения о выборе CRM, а также специалисты, непосредственно работающие с ними. 69% респондентов работают с CRM ежедневно, 23% – еженедельно, 7% – несколько раз в месяц, а оставшиеся 2% – несколько раз в год.