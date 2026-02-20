CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

M1Cloud предоставляет гибридные облачные решения для миграции legacy-систем

Cервис-провайдер М1Cloud предоставляет гибридные облачные архитектуры, позволяющие бесшовно интегрировать legacy-системы с облачными ресурсами. По данным аналитиков М1Cloud, около 50% крупных предприятий России продолжают эксплуатировать legacy-системы, что приводит не только к высоким рискам сбоев, но и затратам на обслуживание и ограничениям в цифровизации. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

«Гибридные облака — это стратегическая необходимость для развития бизнеса в 2026 г. Для многих крупных заказчиков мы уже перенесли рабочие нагрузки в облачную среду, сохранив контроль над чувствительными данными. Крупный и средний бизнес преимущественно использует гибридный формат ИТ-инфраструктуры, что повышает отказоустойчивость и непрерывность бизнес-процессов», — сказал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud.

Подход сервис-провайдера М1Cloud к миграции legacy-систем минимизирует время простоя и риски и начинается с аудита on-premise инфраструктуры заказчика для выявления совместимых рабочих нагрузок (например, базы данных или ERP-системы), оценивается объем данных и зависимости, что позволяет спроектировать гибридную архитектуру. На основе проведенного аудита создается roadmap: критичные legacy-приложения остаются в on-premise, ресурсоемкие (backup, аналитика) переносятся в защищенное облако М1Cloud с использованием DRaaS и BaaS. Экспертная команда MCloud проводит пилотное тестирование на отказоустойчивость, включая симуляцию сбоев. После переноса информационных систем подключается автоматический мониторинг, который позволяет не только обеспечить поддержку, но и провести постмиграционную оптимизацию ресурсов. Гибридные решения М1Cloud могут включать защищенную инфраструктуру в соответствии с требованиями ФЗ-152 «О персональных данных».

Миграция legacy-систем наиболее востребована производственными, промышленными предприятиями и ритейлерами.

