Жители двух районов Кировской области получили доступ к интернету на скорости до 50 Мбит/с

Около 1000 жителей Кировской области смогут пользоваться более качественной связью и мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили телеком-оборудование в двух населенных пунктах региона в Малмыжском и Вятскополянском районах. Теперь жители села Новая Смаиль и деревни Чекашево смогут пользоваться цифровыми сервисами для работы, учебы, общения и развлечений. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые базовые станции работают в низко- и среднечастотных диапазонах. Такое сочетание обеспечивает широкое покрытие и одновременно с этим высокую скорость мобильного интернета. Кроме того, абоненты смогут звонить с использованием технологии VoLTE, которая обеспечивает более чистое звучание голоса собеседника без шумов и помех.

Особенно важно наличие интернета для школьников местных образовательных учреждений. Дети смогут участвовать в дистанционных уроках и олимпиадах, использовать онлайн-ресурсы для подготовки к урокам и повторения пройденного материала.

«Развитие телеком-инфраструктуры помогает кировчанам решать повседневные задачи быстрее и удобнее, формируя новые цифровые привычки. Теперь еще два населенных пункта Кировской области обеспечены мобильным интернетом, скорости которого достаточно для онлайн-общения, дистанционной работы или просмотра видеоконтента. Строительство базовых станции — это наш вклад в повышение уровня жизни в регионе, ведь связь стала таким же важным атрибутом современной жизни, как дороги или электричество», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

