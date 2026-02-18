CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Участниками проекта «Азбука интернета» в 2025 году стали почти 50 тыс. человек

«Ростелеком» и Социальный фонд России (СФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2025 г. В течение года обучение прошли почти 50 тыс. человек, в том числе 12,5 тыс. — в Центрах общения старшего поколения при СФР, которые «Ростелеком» регулярно снабжает специальными учебными пособиями. А всего со старта проекта в 2014 г. более 565 тыс. представителей «серебряного возраста» получили возможность пройти курсы компьютерной грамотности в центрах социального обслуживания населения, отделениях Союза пенсионеров, библиотеках, службах занятости, при НКО и т.п. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В ежегодном Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2025!» приняли участие 5,68 тыс. пенсионеров и предпенсионеров из 79 регионов России. Значительную часть конкурсантов составили жители средних и малых городов, а также сельских районов — на их долю пришлось 80% всех поданных работ. При этом 83,2% участников активно пользуются «Госуслугами». В 2025 г. в конкурсе во второй раз участвовали преподаватели, для которых была предусмотрена специальная номинация. Ее особенность заключается в правилах определения победителей — участники представляли собственные методические наработки, а оценивали их не эксперты, а коллеги-преподаватели, имеющие практический опыт работы с аудиторией конкурса. Победителям-учителям организаторами конкурса были выделены тиражи учебников, которые и стали для них самым ценным подарком.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне разработан специальный модуль программы «Азбука интернета» — новый учебный курс «Поиск участников Великой Отечественной войны в интернете», посвященный основам поисковой работы, который помогает понять, с чего начать розыск информации о пропавших или погибших родственниках, их наградах, могилах, ранениях, подвигах и истории боевого пути; в рамках Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2025!» была объявлена специальная номинация «80 лет Победы: живая память о героях», в эту номинацию было подано 638 невероятно трогательных рассказов о подвиге советского народа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Покупателям приготовиться. Рост цен на российские серверы к лету может достичь 170%, на ПК - 110%

Валентин Губарев, «Крок»: При сокращении ИТ-бюджетов бизнес требует четких аргументов для каждого вложения

Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще