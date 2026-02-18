Российский производитель бионических протезов привлек 200 млн рублей в рамках pre-IPO

Российский производитель бионических протезов — компания Steplife — досрочно завершает раунд финансирования в капитал. Сбор продлился с 20 января по 17 февраля 2026 г. Компания привлекла 200 млн руб. Инвесторам были предложены 100 тыс. обыкновенных акций АО «Степлайф», выпущенные в рамках допэмиссии. Цена составила две тыс. руб. за бумагу. Объем выпуска соответствует 9,1% уставного капитала компании после завершения эмиссии, а общий объем привлекаемых средств составит 200 млн руб. при оценке бизнеса в 2,2 млрд руб. после привлечения средств. Новыми акционерами компании стали 100 частных инвесторов со средним чеком два млн руб. Партнером размещения выступала компания Nova VC. Об этом CNews сообщили представители Steplife.

На сегодняшний момент компания осуществляет серийное производство бионических коленных модулей Steplife B7, Steplife B5 и протезов ног на их основе. В конце 2025 г. компания также запустила производство бионических протезов рук. В ходе реализации инвестиционного плана Steplife намеревается увеличить свою бионическую линейку и вывести на рынок серию ультрасовременных протезов конечностей с искусственным интеллектом, включая протезы рук при ампутации на уровне предплечья и плеча.

По итогам 2025 г. Steplife возглавляет рейтинг быстрорастущих компаний MedTech-сегмента по версии Smart Ranking с рекордным ростом в 257% г/г. Продажи компании за позапрошлый, 2024 г. выросли на 185%, до 451 млн руб., чистая прибыль — на 115% г/г, до 121 млн руб. По собственной предварительной оценке продажи Steplife за 2025 г. составили более 900 млн руб. (рост более 100% г/г).

К 2030 г. объем рынка MedTech и медицинских ассистивных технологий, по прогнозам «ТеДо» (ex-PwC), может достичь 92,1 млрд руб. с ростом до 18% в год. На этом фоне оценка высоких инвестиционных возможностей Steplife опирается на ряд факторов: структурно растущий рынок, ~18% CAGR до 2030 г. благодаря демографии, росту хронических заболеваний и господдержке протезирования; высокая рентабельность и сильная конкурентная позиция, собственные R&D и фокус на бионических протезах обеспечивают маржинальность и барьеры входа; повторяющаяся выручка, цикл замены один–три года и удержание >90% пациентов формируют стабильный поток повторных продаж; понятный путь к экзиту, менеджмент ориентирован на IPO; целевая (ориентировочно) EBITDA 2029 г. — ~2 млрд руб., что поддержит сценарий размещения в 2028–2029 гг. по оценке не менее 20 млрд руб.

Иван Худяков, генеральный директор Steplife: «С большой убежденностью можно еще раз повторить, что российский рынок MedTech развивается быстрыми темпами. Это именно тот сегмент, которому не мешают никакие границы, который наиболее плотно интегрирован в мировые научно-производственные процессы и наименее волатилен с точки зрения быстроты применения накопленного общемирового опыта. Несмотря на отдельные осторожные прогнозы, Steplife в рекордные сроки завершил раунд финансирования в капитал. Мы расцениваем этот факт как знак доверия инвесторов к нам как к быстрорастущей компании и доверия к динамичному рынку передовых медицинских технологий».

«Это значит, что в ходе реализации инвестиционного плана мы увеличим свою бионическую линейку и выведем на рынок серию ультрасовременных протезов конечностей с искусственным интеллектом, включая бионические протезы стоп и роботизированные суставы. Мы стремимся к тому, чтобы именно российские изделия доминировали на российском рынке», — написал Иван Худяков в своем Тelegram-канале.

Андрей Ванин, руководитель отдела инвестиционного консультирования сервиса «Газпромбанк Инвестиции»: «На рынке появляется новый тип компаний, таких как Steplife, который сочетает технологические инновации с социальной миссией. Мы видим, что рынок позитивно воспринимает проекты, которые улучшают качество жизни людей за счет новых технологий, и считаем их привлекательными для долгосрочных инвесторов».

Владимир Белькович, управляющий партнер Nova VC: «Высокий интерес к раунду Steplife наглядно демонстрирует спрос инвесторов на качественно организованные сделки. В условиях избирательного рынка капитал привлекают проекты роста с понятной стратегией развития и реалистичным сценарием выхода, а также инвестиционные раунды с прозрачной структурой и надежной защитой прав инвесторов. Именно такие параметры сегодня становятся ключевыми факторами успешного привлечения капитала».