«Корус Консалтинг» перевел российское общество «Знание» на HRM-платформу K-Team

Российское общество «Знание» завершило переход с корпоративного портала, реализованного на «Битрикс24», на современную HRM-платформу K-Team от ГК «Корус Консалтинг». Компания автоматизирует бизнес-процессы, чтобы создать единый цифровой хаб на базе K-Team для совместной работы более чем 800 сотрудников. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Российское общество «Знание» – просветительская организация, площадка для открытого диалога между молодежью и выдающимися людьми. Проекты организации направлены на популяризацию научных знаний, развитие и просвещение молодежи, формирование чувства гордости за страну и ее достижения в науке и технике, спорте, искусстве и других областях. Сейчас сообщество лекторов «Знания» составляет более 32 тыс. человек.

Несколько лет назад руководство общества «Знание» поставило цель сделать совместную работу сотрудников удобнее и прозрачнее, и вместе с тем создать комфортное цифровое пространство для развития внутренних коммуникаций и корпоративной культуры. Для решения этой задачи выбрали платформу «Битрикс24», которая позволила создать единый хаб для работы и автоматизировать HR-процессы в знакомом для сотрудников интерфейсе.

Развитие модуля задач и активное создание смарт-процессов стали ключевыми драйверами роста платформы. Вместе с трафиком и аудиторией росла и зрелость пользователей, что, в свою очередь, сформировало более высокие требования к функциональности среды. Она перестала быть просто инструментом, превратившись в основное рабочее пространство сотрудников. Организации требовалось не просто обновить интерфейс, а создать по-настоящему дружелюбный UX/UI-дизайн платформы и объединить все корпоративные сервисы в едином цифровом пространстве.

Проанализировав рынок, общество «Знание» выбрало готовое решение K-Team HRM от «Корус Консалтинг», которое позволило комплексно подойти к проекту и продумать его дальнейшее масштабирование. Ключевым условием стала возможность последующей разработки уникальных модулей под специфические бизнес-процессы организации, такие как, например, кастомизированный таск-трекер для проектного управления. Основное внимание на первом этапе было уделено кардинальному изменению пользовательского опыта – новому интерфейсу, корпоративному брендированию, современному дизайну и продуманной навигации. Все эти факторы позволили повысить вовлеченность сотрудников.

В личном кабинете появились расширенные профили с указанием профессиональных компетенций, что упростило внутренние коммуникации и поиск экспертов внутри организации. Для внутреннего рекрутинга активно используется модуль «Вакансии». Обновленная новостная лента с детальной аналитикой просмотров позволила HR-команде пересмотреть контент-стратегию. Новые функциональные возможности, в свою очередь, помогают фокусировать внимание сотрудников и выстраивать по-настоящему эффективную систему информирования.

«Современная корпоративная платформа – это больше, чем инструмент автоматизации HR-процессов. Мы уделили особое внимание тому, чтобы каждый элемент интерфейса, от цветовой схемы до логики взаимодействия, работал на укрепление внутренних связей и создавал ощущение единства команды. Обновленный корпоративный портал – это фундамент, который в дальнейшем станет полноценной экосистемой, где каждый сотрудник сможет решать любые рабочие задачи просто и с удовольствием», – отметил Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM ГК «Корус Консалтинг».

Уже в первые месяцы после запуска в декабре 2025 г. портал подтвердил свою эффективность как основное рабочее пространство: ежедневно платформой пользуются сотни сотрудников. Но главный результат – это стабильно позитивная обратная связь от пользователей.

«Наша цель – не просто дать людям ИТ-инструмент, а создать живую, развивающуюся цифровую среду. Удобный портал, где сотрудники могут общаться, узнавать друг друга, видеть внутренние вакансии и актуальные новости — это первый, но критически важный шаг к построению сильного внутреннего сообщества. Мы уже планируем активное развитие платформы, а именно внедрение модуля “Управление по целям и KPI”, интеграции с другими системами организации, а также запуск геймификации и магазина призов для дополнительной мотивации сотрудников», – сказал Антон Старостин, заместитель генерального директора по операционной деятельности российского общества «Знание».

