TData обновила RT.ClusterManager

Компания TData, российский разработчик решений по управлению данными с использованием искусственного интеллекта, представила новую версию платформы централизованного управления кластерами — RT.ClusterManager 2.9.0. Обновление делает работу с распределёнными СУБД и аналитическими системами более гибкой и соответствующей современным требованиям безопасности, а также повышает уровень автоматизации управления кластерами.

В основу релиза легли практические запросы пользователей и администраторов, сталкивающихся с ростом сложности ИТ-инфраструктур. Теперь при создании кластера можно сразу указать тип окружения, PROD, UAT, DR, DEV или TEST, что упрощает разделение сред и снижает риски ошибок. Появился встроенный планировщик событий, позволяющий настраивать регулярные операции от резервного копирования до профилактического обслуживания без ручного вмешательства. Для пользователей RT.DataLake (Hadoop) добавлен конструктор YARN Scheduler, дающий полный контроль над распределением вычислительных ресурсов между задачами.

Интерфейс платформы полностью переработан. Он стал интуитивнее и эффективнее при работе с большим объёмом данных и операций. Обновлены Java до версии 23 и Spring Boot до 3.4, устранены все известные уязвимости. Теперь администраторы могут настраивать уровень логирования прямо из веб-панели. Валидация хостов стала точнее благодаря новому Checker Agent 2.0 с возможностью тонкой настройки базовых параметров.

Особое внимание уделено стабильности: по умолчанию один провайдер может использоваться только в одном кластере, а система не позволяет удалить кластер с незавершёнными задачами, что исключает случайные сбои. RT.ClusterManager 2.9.0 продолжает поддерживать российские операционные системы Astra Linux, «Ред ОС», «Альт» и остаётся в полном соответствии с требованиями импортозамещения и информационной безопасности.

«Это не просто техническое обновление, а эволюция платформы в ответ на вызовы рынка. Мы превращаем RT.ClusterManager из инструмента управления в цифрового помощника для DBA и DevOps-команд, который берёт на себя рутину и снижает человеческий фактор», — отметил Андрей Телюков, технический директор TData.

Новая версия уже доступна для всех клиентов. Подробная документация и release notes опубликованы на сайте TData.