CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

«Системный софт»: объем российского рынка СУБД превысил 61 млрд рублей

По оценке экспертов компании «Системный софт», объем российского рынка ПО класса систем управления базами данных (СУБД) в 2025 г. составил более 61 млрд руб. Рынок продемонстрировал высокие темпы роста, увеличившись более чем на 20%, во многом благодаря устойчивому спросу на отечественные решения. Аналогичную динамику эксперты прогнозируют в ближайшем будущем: в таком случае к концу 2027 г. объем рынка может составить 70–75 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

Основными драйверами развития рынка СУБД в 2025 г. стали импортозамещение, внедрение технологий искусственного интеллекта и управления данными, а также цифровизация критической инфраструктуры.

Главный тренд — активный процесс перехода на СУБД российского производства. Если в 2022 г. доля отечественных решений, поставляемых на рынке, составляла около 60%, то к концу 2025 г. — более 90%.

«Ситуация обусловлена геополитической обстановкой и санкциями. После массового исхода с российского рынка зарубежных вендоров, которые приостановили продажи и поддержку западных СУБД, отечественные компании столкнулись с критическими рисками: невозможностью обновления ПО, отсутствием патчей безопасности и юридическими сложностями при использовании нелицензионных решений. В результате они ускорили миграцию на отечественные платформы. При этом большинство крупных игроков выбирают стратегию полного перехода на российские продукты, несмотря на возможность получения западных СУБД через «серые» схемы и партнеров в дружественных странах», — сказал Кирилл Юрченко, руководитель отдела СУБД компании «Системный софт».

По его словам, если текущие темпы миграции на отечественные решения сохранятся, то в 2028 г. доля российских СУБД в критически значимых отраслях приблизится к 80–90%.

Ключевыми потребителями СУБД выступают финансовые организации, государственный сектор и госкорпорации. На них приходится 40–50% рассматриваемого рынка. Также это крупные промышленные предприятия (особенно из энергетической сферы) и компании, имеющие на балансе объекты критической информационной инфраструктуры. Именно они наиболее активно мигрируют на российские СУБД в целях цифровизации и выполнения требований регуляторов.

Сдерживающими факторами процесса перехода на российские СУБД эксперты называют неготовность ряда заказчиков рассматривать альтернативы западным продуктам без требований со стороны регуляторов, собственную доработку иностранных решений на базе открытого ПО, а также в ряде случаев отсутствие технической возможности перевода некоторых приложений и информационных систем на отечественные СУБД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Создан легкий двигатель для БПЛА из российских компонентов

Как ИИ и Digital Q меняет профессию тестировщика: опыт «Диасофт»

Россиянам будут отключать домашний интернет за отказ переходить на оптику

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще