Компактные промышленные лазеры компании VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесены в реестр Минпромторга

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) внесла иттербиевый волоконный лазер YLS-12000-U-R в реестр импортозамещающего оборудования Минпромторга России. Включение в перечень очередного оборудования предприятия подтверждает готовность отечественной лазерной техники обеспечивать технологическую независимость российской промышленности. Об этом CNews сообщили представители Softline.

При разработке серии YLS-U-R ключевым требованием стала минимизация габаритов без снижения технических характеристик лазера. Инженеры компании воплотили эти требования в модели YLS-12000-U-R весом менее 240 кг и объемом 0,3 м³, что делает ее самым компактным промышленным волоконным лазером в классе 12 кВт. Минимальные габариты упрощают интеграцию в технологические установки (в том числе мобильные), транспортировку и размещение на производственных площадках с ограниченным пространством.

Волоконные лазеры серии YLS доступны в исполнениях мощностью до 60 кВт и выше. Модульная архитектура и система удаленного мониторинга обеспечивают быстрое обслуживание, а защищенный корпус со встроенным осушителем и резерв мощности гарантируют многолетнюю работу без периодического технического обслуживания. Система защиты от обратного отражения обеспечивает безопасную работу при обработке металлов с высокой отражающей способностью. Все это делает лазеры YLS идеальным решением для производительной обработки в режиме 24/7.

Преимущества YLS-U-R для российской промышленности: интеграция в госконтракты — соответствие требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ открывает доступ к проектам с государственным финансированием, грантам и преференциям; снижение рисков поставок — полная сборка в России с локализацией компонентов более 85% устраняет зависимость от импортных поставок, логистических задержек и санкционных ограничений, обеспечивая контроль качества на всех этапах производства; экономическая эффективность — 100% российская сборка и сервис, гарантийная поддержка 24/7; экономия до 40% совокупной стоимости владения (TCO) за счет энергоэффективности и долговечности.

«Наше оборудование дает полную технологическую независимость, надежность и производительность мирового уровня. И оно "Сделано в России“», — сказал генеральный директор VPG LaserONE Сергей Размахаев.

