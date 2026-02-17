CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

B2B-Center представил ИИ-функционал на обновленной платформе «Тендеры 2.0»

В 2025 г. на «Тендеры 2.0», обновленной площадке B2B-Center (входит в российскую платформу B2B- и B2G-торговли B2B-РТС), внедрен новый функционал автоматизации ключевых процессов для закупщиков, включая 10 новых инструментов на базе ИИ. Это помогает на 30% сократить время на подготовку закупок, минимизировать ошибки, обеспечить полную прозрачность процедур и выстроить коммуникацию с поставщиками. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

Автоматизация рутины. Новый ИИ-функционал с точностью 96% присваивает теги закупкам по ключевым словам, избавляя от необходимости вручную указывать ОКПД2. Функция шаблонов позволяет запускать типовые процедуры за пару минут, а обновленная навигация объединяет все ключевые действия в едином блоке.

Автоматизация расчетов и гибкость итогов. Платформа автоматически рассчитывает полную стоимость заявок, включая все сопутствующие расходы, и поддерживает многоэтапные процедуры. Заказчики получили возможность гибко подводить итоги, в том числе назначать нескольких победителей, и принимать предложения в разных валютах в рамках одной закупки.

Безопасность и прозрачность. Для работы с конфиденциальными данными есть функция встроенного NDA. Вся цепочка внутренних согласований и коммуникация с поставщиками теперь прямо на ЭТП, в защищенном пространстве, с сохранением истории всех операций.

«B2B-Center объединяет тысячи компаний, создавая уникальную цифровую среду для развития закупочной функции уже более 20 лет. Внедряя передовые технологии и опираясь на обратную связь клиентов, мы постоянно развиваем площадку. Наши пользователи получают реальный эффект для бизнеса: освободив специалистов от расчетов и операционных задач, фокусируются на поиске новых возможностей и стратегическом развитии», – сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

