Новые мини-ПК Tecno Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air уже в продаже в России

Международный бренд персональных устройств Tecno представил две новые модели мини-ПК — Mega Mini M1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air. Новинки закрывают потребности широкого круга пользователей: от профессиональных задач, требующих высокой производительности, до базовых офисных и домашних сценариев. Устройства объединяют бескомпромиссную мощность в сверхкомпактном корпусе, продуманные порты для бесшовной интеграции в любое рабочее пространство и тихую работу. Об этом CNews сообщили представители Tecno.

Tecno Mega Mini M1 Lite AMD создан для пользователей, которым необходимо стабильное выполнение рабочих задач — от видеомонтажа до работы с графикой и многозадачности с объемными файлами. Устройство оснащено процессором AMD Ryzen™ 5 7535HS и графикой AMD Radeon™ 660M. Поддержка до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельного накопителя PCIe 4.0 объемом до 1 ТБ обеспечивает мгновенный отклик и достаточно пространства для рабочих проектов.

Инженеры, дизайнеры и офисные сотрудники оценят возможность подключения до трёх 4К-дисплеев с частотой обновления экрана 60 Гц одновременно — идеальное решение для работы с дашбордами, монтажными столами и сложными таблицами. Стабильная подключение сети осуществляется благодаря встроенному LAN-порту до 2.5 Гбит/с или беспроводным соединением Wi-Fi 6. Для периферийных устройств предусмотрено 11 различных портов и Bluetooth® 5.2. При этом эффективная система охлаждения сохраняет шум на уровне 38 дБ, что сопоставимо с работой современного ноутбука.



Tecno представил сразу две модели компактных мини-ПК

Mega Mini M1 Air — решение начального уровня, которое подойдёт студентам, семьям и всем, кто ценит порядок на рабочем месте. Устройство с габаритами всего 100 × 100 × 39,9 мм легко разместится даже на самом скромном столе. В основе — процессор Intel® N150 с графикой Intel® UHD Graphics, 4 ядрами и максимальной частотой до 3,6 ГГц с тепловой мощностью 15 Вт.

Объем оперативной памяти до 16 ГБ и накопитель SATA до 1 ТБ позволяют комфортно работать с документами, участвовать в онлайн-конференциях, смотреть потоковое видео и учиться. Благодаря специальной клавише, крышку корпуса можно открыть, чтобы заменить постоянную и оперативную память подходящими комплектующими. Установленный накопитель SATA М.2 2280 можно заменить на стандарт NVMe совместимого формата и размера. Два 4K-дисплея с частотой обновления экрана 60 Гц можно использовать одновременно — для многозадачности или расширенного рабочего пространства.

Отдельного внимания заслуживает уровень шума: всего 35 дБ. Это почти вдвое тише традиционного настольного ПК. Mega Mini M1 Air не отвлекает от работы, учебы или просмотра фильмов.

Независимо от выбранной модели, пользователи получают широкий набор портов для подключения периферии, мониторов и сетевого оборудования. Mega Mini M1 Lite AMD оснащен 11 портами для подключения устройств и 1 портом питания, MEGA MINI M1 Air — 8 портами + 1 для питания. Оба устройства поддерживают современные стандарты связи и позволяют организовать эргономичное рабочее место без лишних проводов и переходников. Каждая модель поставляется с предустановленной лицензионной операционной системой Windows 11 Home.

Новые мини-ПК Tecno Mega MiniM1 Lite AMD и Mega Mini M1 Air уже доступны для покупки в сети магазинов электроники DNS, официальном интернет-магазине TECNO, фирменных розничных точках бренда и на маркетплейсах по специальным ценам: Tecno Mega Mini M1 Lite AMD 8+512 ГБ — 38,99 тыс. руб., на старте продаж — 34,9 тыс. руб.; Tecno Mega Mini M1 Lite AMD 16+512 ГБ — 44,9 тыс. руб., на старте продаж — 39,9 тыс. руб.; Tecno Mega Mini M1 Lite AMD 16+1 ТБ — 48,99 тыс. руб., на старте продаж — 42,9 тыс. руб.; Mega Mini M1 Air 8+256 ГБ — 23,99 тыс. руб., на старте продаж — 19,99 тыс. руб.; Mega Mini M1 Air 16+512 ГБ — 27,99 тыс. руб., на старте продаж — 24,99 тыс. руб.