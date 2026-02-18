Власти замедляют параллельный импорт в Россию. Под ударом техника Apple, ASUS, Dell, HP, LG и Philips

Федеральная служба по аккредитации России приостановила признание документов трех органов по сертификации стран Евразийского экономического союза. Это решение привело к замедлению параллельного импорта товаров международных корпораций в Россию, включая импорт электронной продукции от производителей Apple, ASUS, HP, Dell, LG и Philips.

Проблемы с сертификатами

В России замедлится параллельный импорт техники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Philips и других устройств из-за массового аннулирования сертификатов соответствия, пишет Mash. Хоть в феврале 2026 г. поставки полностью и не остановятся, но возможны задержки и рост сроков логистики.

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) России приостановила признание документов трех органов по сертификации стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — речь о структурах в Казахстане, Армении и Киргизии. Через них импортеры оформляли часть деклараций и сертификатов соответствия для поставок в Россию.

Хоть 18 февраля 2026 г. органы продолжают работу на территории своих стран — но выданные ими документы придется обновить для возобновления ввоза в Россию. Это касается электроники Apple, ASUS, HP, Dell, LG, Bosch, Philips, запчастей для Volkswagen, Toyota и Nissan, одежды и обуви Nike, Puma и Under Armour.

Unsplash - Nilay Patel В России замедлится параллельный импорт электронной продукции Apple, ASUS, HP, Dell, LG и Philips

По информации Mash, сейчас под угрозой около 16 тыс. сертификатов и деклараций соответствия. Это не означает полной остановки параллельного импорта, предупреждают эксперты. Сами поставки продолжаются через другие каналы, в том числе с использованием органов сертификации в Белоруссии и альтернативных структур ЕАЭС — однако переоформление документов по выпавшим лабораториям может занять время и усложнить логистику.

Параллельный импорт в Россию

Параллельный импорт — это легальный ввоз в Россию оригинальных товаров зарубежных брендов без официального разрешения или участия правообладателя. Это не контрафакт: ввозить можно только оригинальные товары. Как писал CNews, в России параллельный импорт работает с мая 2022 г. – благодаря нему россияне избежали дефицита иностранной продукции, в том числе ноутбуков и смартфонов, а также стремительного роста ее стоимости.

В апреле 2025 г. в Министерстве промышленности и торговли (Минпромторг) России задумали масштабную реформу параллельного импорта путем его резкого сокращения и изменения общего принцип его работы, о чем предупреждал CNews. Реформа заключается в массовом сокращении числа товаров, которые можно будет ввозить по параллельному импорту.

Реализовано это будет путем переформатирования основной логики работы параллельного импорта — если раньше он опирался на целые категории товаров, то теперь будет просто список брендов, притом весьма ограниченный.

Best Buy Параллельный импорт в Россию

«Такой подход даст таможенникам больше возможностей контролировать ввоз товаров в страну. Дело в том, что до введения параллельного импорта сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России использовали механизм, который позволял им легко различать легальную и контрафактную продукцию. Они сверялись со списком поставщиков, одобренных правообладателями. Если импортера не было в таком перечне, его партию могли притормозить на границе», — отмечал источник «Известий» в 2025 г.

Импортозамещение укрепляет позиции

Объемы параллельного импорта в Россию значительно снижаются, что свидетельствует об изменениях в экономической ситуации. По данным председателя комитета Государственной Думы (Госдума) по экономической политике Максима Топилина, снижение достигло 50%. За девять месяцев 2024 г. объем параллельного импорта составил 45 млрд руб., а в 2025 г. снизился до 33-35 млрд руб.

В Минпромторге оценивает падение с 4 млрд руб. в месяц в 2024 г. до 2 млрд руб. в месяц в 2025 г. В ФТС также зафиксировали общее сокращение параллельного импорта на 50%.

Руководитель АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев подчеркнул, что такое падение является следствием успехов импортозамещения и увеличения поставок из дружественных стран. По данным «ВЭД Агент», внутреннее производство медицинских изделий выросло на 14% за восемь месяцев 2025 г., станков — на 40% за 2024 г., а продукции машиностроительной отрасли — на 15% за тот же период.

Директор департамента управленческого консалтинга аудиторско-консалтинговой группы «Деловой профиль» Владимир Поклад отметил, что снижение объемов параллельного импорта является индикатором глубокой трансформации российской экономики. По его данным, за первые 11 месяцев 2025 г. выпуск радиоэлектроники вырос на 13%, производство автотранспортных средств — на 27,4%, а электронных и оптических изделий — на 35%.

По мнению экспертов, ситуация с зависимостью от импорта из недружественных стран сильно варьируется по отраслям. Например, доля импорта фармацевтической продукции во внутреннем потреблении остается высокой — около 50%, при этом около 90% импорта приходится на поставки из недружественных стран.

По словам профессора Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елены Ткаченко, риски дефицита в 2026 г. сохраняются в радиоэлектронике, пищевой промышленности и фармацевтике.

Доцент Уральского государственного экономического университета Глеб Савин прогнозирует, что к концу 2026 г. механизм параллельного импорта будет существенно сокращен — до 15-20% от текущего объема, что позволит завершить трансформацию рынка без критических скачков цен.