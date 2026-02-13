СХД на базе ПО Raidix 5 внедрена в администрации Костромы

СХД на базе ПО Raidix 5 внедрена в администрации Костромы. Инсталляцию осуществил системный интегратор «Ай-Ти-Про». Об этом CNews сообщил представитель Raidix.

Увеличение нагрузок на серверы, связанное с ростом объёмов данных и развитием новых проектов, сделало использование возможностей виртуализации оборудования необходимым условием для поддержания эффективности рабочих процессов заказчика.

Ориентируясь на актуальные требования регуляторов, а также осознавая необходимость замены разрозненных серверов хранения на централизованный отказоустойчивый кластер, специалисты заказчика рассматривали использование исключительно российских решений.

Для осуществления внедрения был выбран системный интегратор из собственного региона — компания «Ай-Ти-Про», обладающая опытом реализации аналогичных проектов.

В качестве платформы для размещения виртуальных машин было задействовано ПО «Альт Виртуализация». Для хранения данных платформы была выбрана двухконтроллерная СХД на базе управляющего ПО Raidix 5.

Отмечается, что реализованные в ПО Raidix 5 алгоритмы собственной разработки компании «Рэйдикс» обеспечивают высокую надёжность хранения и быстрый доступ к данным (в частности — по блочным протоколам), что особенно важно при использовании СХД в качестве хранилища для виртуальных машин. Для наилучшей реализации производительности SSD-накопителей в СХД заказчика задействован программный механизм RAID ERA Engine, разработанный специально для работы с высокоскоростными твердотельными накопителями.

Проект был реализован в запланированные сроки. Его итогом стало создание централизованной отказоустойчивой инфраструктуры на базе российских решений, полностью соответствующей регуляторным требования и техническим требованиям заказчика.