CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

СХД на базе ПО Raidix 5 внедрена в администрации Костромы

СХД на базе ПО Raidix 5 внедрена в администрации Костромы. Инсталляцию осуществил системный интегратор «Ай-Ти-Про». Об этом CNews сообщил представитель Raidix.

Увеличение нагрузок на серверы, связанное с ростом объёмов данных и развитием новых проектов, сделало использование возможностей виртуализации оборудования необходимым условием для поддержания эффективности рабочих процессов заказчика.

Ориентируясь на актуальные требования регуляторов, а также осознавая необходимость замены разрозненных серверов хранения на централизованный отказоустойчивый кластер, специалисты заказчика рассматривали использование исключительно российских решений.

Для осуществления внедрения был выбран системный интегратор из собственного региона — компания «Ай-Ти-Про», обладающая опытом реализации аналогичных проектов.

В качестве платформы для размещения виртуальных машин было задействовано ПО «Альт Виртуализация». Для хранения данных платформы была выбрана двухконтроллерная СХД на базе управляющего ПО Raidix 5.

Отмечается, что реализованные в ПО Raidix 5 алгоритмы собственной разработки компании «Рэйдикс» обеспечивают высокую надёжность хранения и быстрый доступ к данным (в частности — по блочным протоколам), что особенно важно при использовании СХД в качестве хранилища для виртуальных машин. Для наилучшей реализации производительности SSD-накопителей в СХД заказчика задействован программный механизм RAID ERA Engine, разработанный специально для работы с высокоскоростными твердотельными накопителями.

Проект был реализован в запланированные сроки. Его итогом стало создание централизованной отказоустойчивой инфраструктуры на базе российских решений, полностью соответствующей регуляторным требования и техническим требованиям заказчика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Восстание машин началось. ИИ издевался над программистом и устроил публичный скандал в блогах за отказ принимать написанный им код

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Конференция CNews «Информационная безопасность 2026» состоится 25 февраля

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Люди стоят дешевле. Нейросети не заменят операторов колл-центров – они слишком дороги и никому не нравятся

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще