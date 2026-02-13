Эксперты МТС назвали самые популярные гаджеты для сдачи в трейн-ин у югорчан

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала устройства каких брендов чаще всего сдают клиенты в рамках программы трейд-ин в собственной розничной сети в Ханты-Мансийском автономном округе. Лидером в категории умных часов стал Huawei, среди умных колонок — устройства от «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего клиенты сдают умные часы Huawei — 47% от всех сданных устройств. На втором месте — Samsung с долей 21%, далее следует Apple (16%). Также в программе трейд-ин участвуют часы брендов Honor, Garmin, Amazfit и Xiaomi — всего 126 моделей. В сегменте умных колонок с большим отрывом лидируют устройства от Яндекса, составляя более 90% от всех сданных. Всего в программе участвует 14 моделей колонок от «Яндекса» и VK.

Спрос жителей Югры на обмен старого устройства на новое в регионе растет: в 2025 г. количество смартфонов, которые сдали покупатели, увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. Размер скидки зависел, главным образом, от состояния подержанного гаджета и стоимости нового. Например, клиенты могут сдать свои старые умные часы и колонки и получить скидку до 99% на любой новый товар.

«Трейд-ин – удобный способ обновить гаджет на более новый. Если раньше жители Ханты-Мансийского автономного округа сдавали в основном смартфоны, то теперь добавились смарт-часы и умные колонки. Учитывая популярность такой программы, в дальнейшем мы планируем расширить линейку гаджетов, чтобы жители региона могли обменять еще больше умных устройств. Это удобно, быстро и выгодно», — сказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.