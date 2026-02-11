CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Потенциал» выпустила обновление корпоративного цифрового хранилища NextBox 1.9

Российская ИТ-компания «Потенциал» выпустила новую версию корпоративной платформы NextBox – 1.9. В этом обновлении был сделан упор на упрощение работы с файлами, расширение возможностей администрирования и повышение удобства интерфейса.

Ключевые нововведения версии: добавлена функция группового скачивания объектов; добавлены функции «Сохранить как» и «Сохранить на мой диск». С этого обновления в системе предусмотрена возможность сохранить версию файла как новый файл по кнопке «Сохранить как», с возможностью выбора директории сохранения; фильтр по типам событий аудита. Для удобной фильтрации записей по конкретным типам событий; раздел «Ограничение доступа». Теперь фильтры стали более удобными и функциональными: появилась возможность удобно фильтровать ограничения; рекомендуемые расширения. При первом запуске платформы, администратору системы отображается окно с рекомендованными расширениями для установки, где он может на свое усмотрение выбрать расширения, которые должны быть установлены в систему; окно создания файлов. Теперь, при выборе расширения файла, можно воспользоваться поиском для быстрой навигации.

В этом обновлении NextBox сделан акцент на удобстве интерфейса, скорости выполнения повседневных задач, снижении операционной нагрузки и ускорении повседневных рабочих сценариев.

Платформа становится ещё более понятной и гибкой, чтобы пользователи и администраторы могли работать с данными без лишних шагов и отвлекающих деталей, видя всю картину процесса сразу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В России готовится массовое производство критически важных изделий для БПЛА и тепловизоров. В проект вложены миллиарды

Как цифровизация идей сотрудников помогает производству экономить миллионы

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще