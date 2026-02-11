Облачный провайдер Beget расширяет сетевую инфраструктуру и открывает зону присутствия в дата-центре IXcellerate

Beget, облачный оператор, и IXcellerate, поставщик услуг ЦОД, объявили о начале сотрудничества. Договор предусматривает размещение серверной инфраструктуры Beget в дата-центре MOS5 Южного кампуса IXcellerate.

Контракт заключен с возможностью пролонгации и расширения инсталляции. В качестве первого шага Beget размещает высокопроизводительный вычислительный кластер для предоставления облачных и платформенных сервисов. Под эти цели Beget арендует четыре серверные стойки, каждая из которых рассчитана на нагрузку до 15 кВт. Заказчику также предоставляется услуга remote hands. Стойки расположены в машинном зале, в котором используется запатентованная безфальшпольная система охлаждения с помощью воздухоохладительной камеры статического давления. Уникальная система кондиционирования IXcellerate позволяет поддерживать параметры климата по стандарту ASHRAE, обеспечивает отказоустойчивость и сервисное обслуживание оборудования без перерывов на ремонты. За защиту от возгорания и задымления отвечает противопожарный комплекс, включающий аспирационную систему раннего обнаружения, мобильные точечные установки и систему автоматического пожаротушения.

MOS5 − первая точка присутствия Beget в Москве (другие три базируются в Санкт-Петербурге). Одним из ключевых критериев выбора площадки стала подтвержденная оператором ЦОД возможность размещения ИТ-платформ заявленной мощности. Beget искал надежного партнера, способного поддержать активный рост и развитие бизнеса в долгосрочной перспективе. Финальный выбор определили отсутствие эксплуатационных сбоев и репутация IXcellerate на рынке.

Дмитрий Абрамов, технический директор Beget, сказал: «Услугами Beget за все время воспользовались уже более 1,5 млн пользователей. Мы предоставляем комплексные услуги по аренде вычислительных мощностей, поэтому качество для нас – безусловный приоритет. Мы должны придерживаться SLA при любых форс-мажорах, а значит – выбирать партнеров, которые разделяют наши ценности и готовы гарантировать бесперебойную работу и нам, и нашим заказчикам. IXcellerate соответствует всем запросам на 100%».

Андрей Аксенов, генеральный директор IXcellerate, отметил: «Рост числа пользователей облачных сервисов ведет к увеличению спроса на услуги ЦОД. Для нас это и бизнес-стимул, и огромная ответственность, поскольку от работы дата-центра зависит непрерывность бизнеса множества компаний, а также репутация наших клиентов. Они берут на себя гарантии бесперебойности и доступности данных и доверяют нам заботу о самом ценном – своей инфраструктуре. За долгие годы работы мы подтвердили репутацию сверхнадежного ЦОД, умение держать слово и выполнять свои обязательства в любой ситуации».