Университет «Иннополис» и «Прикладная робототехника» разработают образовательные комплексы для российских вузов, колледжей и школ

Университет «Иннополис» и «Прикладная робототехника» разработают образовательные комплексы для российских вузов, колледжей и школ. Соответствующее соглашение подписали директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис» Николай Смирнов и директор по стратегическому развитию компании «Прикладная робототехника» Константин Ермишин. Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

В рамках сотрудничества компании планируют разрабатывать и модернизировать оборудование и программное обеспечение для образовательных организаций — это позволит готовить профессиональные кадры, владеющие роботизированной техникой, для промышленных предприятий.

Также базе университета «Иннополис» стороны планируют открыть совместную лабораторию прикладной робототехники, где можно проводить научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы с равным распределением прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Николай Смирнов, директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис»: «Открытие такой лаборатории станет первым шагом к созданию целой сети внутренних лабораторий для индустриальных партнёров. Таким образом можно запустить устойчивый цикл: бизнес получит инновационные решения и профессиональные кадры, студенты — опыт работы на реальных проектах, а экономика — готовые технологии для масштабирования».

Константин Ермишин, директор по стратегическому развитию компании «Прикладная робототехника»: «Мы умеем превращать инженерные разработки в серийные продукты, а Университет «Иннополис» — сильная среда для исследований и подготовки кадров. Совместная лаборатория — это шаг, который позволит быстрее превращать прикладные разработки в практические решения с результатом, а также делать их совместимыми с запросом образования, науки, промышленности и бизнеса».