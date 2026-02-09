Российский аналог Jira представил крупное обновление с поддержкой Scrum

Российский разработчик системы для управления проектами и услугами Timetta изменил политику обновлений, перейдя на модель крупных квартальных релизов. Первый крупный выпуск по новой схеме — Timetta 2026.1 Auriga — уже вышел и аккумулирует ключевые изменения за первый квартал 2026 года.



Квартальные релизы

Новая политика обновлений призвана сделать цикл развития продукта более предсказуемым для клиентов, особенно из корпоративного сегмента. В 2026 г. Timetta планирует выпустить четыре мажорных релиза, каждый со своим кодовым названием: Auriga, Hydra, Aquila и Pegasus. Крупные релизы станут стабильными «опорными точками» для ИТ-отделов и интеграторов, упрощая планирование тестирования, миграцию и обучение.

«Переход на квартальные релизы — это ответ на запрос рынка, особенно от крупного бизнеса и госсектора, где критически важны управляемость изменений и соответствие регламентам безопасности. Клиенты получают комплексные обновления, что снижает операционные риски», — отмечает Александр Спиридонов, директор по консалтингу в Timetta.

Крупные релизы станут стабильными «опорными точками» для ИТ-отделов и интеграторов

Новая модель обновлений различается для разных типов клиентов. Облачные (SaaS) пользователи по-прежнему получают улучшения примерно раз в две недели, но теперь они консолидируются в квартальные мажорные версии для удобства отчётности. On-premise клиенты получают больше гибкости: они могут обновляться либо только на стабильные мажорные релизы раз в квартал, либо устанавливать промежуточные версии для досрочного получения конкретных функций и исправлений.

Auriga: курс на управляемый рост и «умную» кастомизацию

Первый мажорный релиз — Timetta 2026.1 Auriga — уже вышел. Он станет актуальной версией для 1 квартала 2026 года. Общая магистральная линия обновления — усиление роста компаний за счёт трёх опорных направлений:





зрелое управление задачами и командами;

ИИ с пониманием контекста компании и способностью формировать отчёты по каждому сотруднику;

платформенная кастомизация процессов и интерфейсов без потери управляемости.





Главным нововведением стала полноценная поддержка методологии Scrum. Timetta теперь позволяет планировать спринты, вести бэклог и строить отчёты для анализа продуктивности команд. Новые интсрументы будут полезны ИТ-компаниям и студиям, которые хорошо знакомы с философией agile и ищут российский аналог Jira.

Помимо этого, контекстный ИИ-помощник глубже встроен в рабочие процессы: он помогает готовить письма, отвечает на вопросы по данным в системе и формирует интерактивные отчёты. Персонализация интерфейса выходит на новый уровень благодаря настраиваемым представлениям — спискам, доскам и диаграммам. Для руководителей появился наглядный график ресурсного разрыва, которые помогает сопоставить потребности компании в ресурсах с их реальной доступностью.

В поддержку релза Timetta проведёт онлай-презентацию обновления для всех желающих. Презентация пройдёт 11 февраля, регистрация доступна на сайте компании по ссылке.